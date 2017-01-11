Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ocak 2017 Çarşamba 15:25

MHP’den bir istifa daha

  MHP yönetiminin Meclis’te görüşülen Anayasa değişikliği teklifine destek vermesi MHP içinden tepkilere neden olmaya devam ediyor.

MHP'den bir istifa daha
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
MHP’den bir istifa daha
   MHP yönetiminin Meclis’te görüşülen Anayasa değişikliği teklifine destek vermesi MHP içinden tepkilere neden olmaya devam ediyor.
   Son olarak MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık’ın parti yönetimini başkanlık teklifine destek vermesine karşı istifasını verdi.
   MHP il Başkan Yardımcısı Işık’ın istifa dilekçesini CHP milletvekili Tuncay Özkan, twitter hesabından paylaştı.
İşte o dilekçe:
“Mensubu olmaktan her daim gurur duyduğum bu davamızın, yaşanan bu süreçte içinde bulunduğu durumun vicdam ve ülkülerim nezdinde kabul etmem maalesef mümkün kılınmamaktadır. Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, Ülkücü hareketin gök kubbesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin adı ne olursa olsun (Başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı vs.) Anayasa değişiklik teklifine evet demesinin Ülkücü hareketin mensuplarının gönlünde çok derin bir yara açtığı aşikardır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in bize emaneti bu kutlu davanın siyasi oluşumu Milliyetçi Hareket Partisi’nin, ülkemizin temel dinamiklerine zarar verecek, mevcut parlamenter sistemi yerinden edecek bir Anayasa paketine evet demesi 47 yıllık siyasi geçmişimiz ile bağdaşmamaktadır. Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği de anlaşılamamaktadır. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olması için gerektiğinde makam, mevki derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. İstifam, herhangi bir şekil ve surette fikrimizden, partimiz ve davamızdan zerre farklılaşmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda mevcut tüm görevlerimden istifa ettiğim hususunda, gereğini bilgi ve takdirlerinize arz ederim.”
Özgür IŞIK”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
MHPİstifaÖzgür Işık
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip dalgası gerekli Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip dalgası...
MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert...
Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’ta Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’ta
Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
Türkiye bunu hak etmiyor Türkiye bunu hak etmiyor
Yukarı Çık

Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip...
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanı olmak istediğin ancak bunun için yeterli...

Haberi Oku