MHP'nin Bölge İstişare Toplantıları başlıyor

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında, MHP'nin "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantılarının yarın başlayacağını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekili adaylarının katılımıyla yapılacak toplantıların 30 il teşkilatını kapsayacağını belirten Yalçın, Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir il merkezlerindeki bölge istişare toplantılarının da kapalı spor salonlarında yapılacağını duyurdu.

Yalçın, söz konusu toplantıların tarih ve kapsadığı illeri şöyle aktardı:

"6 Haziran 2018 Sivas merkezli bölge istişare toplantısı: Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman ve Amasya. 7 Haziran 2018 Kayseri merkezli bölge istişare toplantısı: Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir. 8 Haziran 2018 Konya merkezli bölge istişare toplantısı: Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar. 9 Haziran 2018 Bursa merkezli bölge istişare toplantısı: Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir. 10 Haziran 2018 İzmir merkezli bölge istişare toplantısı: İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla."

"Yeni bir egemenlik güneşi doğacağı haykırılacak"

Yalçın, bu toplantıların, kampanyaları için sahada bulunan teşkilat mensuplarıyla adayların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim sürecinin dinamikleri konusunda en geniş manada bilgilendirip motive etmek, hem de seçmen algısına pozitif katkılarda bulunulmasını sağlamak üzere düzenlendiğini aktardı.

MHP'nin son 10 yılda meydana gelen hadiselerde, Türkiye'nin geleceği ve Cumhuriyet rejiminin selameti açısından hayati adımlar atılmasına vesile olduğunu belirten Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananları hatırlattı.

Yalçın, MHP'nin 24 Haziran seçim sürecine sağladığı pozitif katkıya işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin gerçekleştireceği bölge istişare toplantıları vesilesiyle 24 Haziran'ın, bağımsız ve egemen Türkiye'ye giden yoldaki kutlu şafaktan yeni bir egemenlik güneşi doğacağı haykırılacaktır. Tıpkı 16 Nisan'da olduğu gibi milli iradenin şahlanacağı toplantılarımızda, sevinç, kucaklaşma, kardeşlik ve tesanüt iklimi hakim olacaktır.

Toplantılarda, 24 Haziran'a kadar halkla yüz yüze, yan yana gelecek teşkilat mensuplarımız ve adaylarımıza, bölgesinde ve dünyada lider ülke Türkiye ideali için yola çıkarılan kutlu kervanın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz 2023'te Kızıl Elma menziline varacağı anlatılacaktır."

Yalçın, bölge toplantılarının teşkilatları ve camiaları için bir "düğün" olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Partimiz için demokrasi şölenidir. Buradan bölgelere, sonra da bütün Türkiye'ye yayılacak ortak enerji sayesinde, 16 Nisan referandumundaki seçmen iradesinden daha güçlü bir sandık temayülü tezahür edecektir. O tarihte halkın onayladığı yeni anayasal sistemin yürürlüğe girmesinin önündeki bütün suni engeller, MHP tabanının büyük katkısıyla 24 Haziran'da ortadan kalkmış olacaktır. Erken seçim kararının nasıl bir ileri görüşlülük ve isabetle alındığı, bütün kirli tezgahların, bütün sinsi oyunların, bin yıllık kardeşliğimizin ve kendi topraklarımızda ebedi egemenliğimizin önüne konan sinsi tuzakların nasıl bozulduğu, 25 Haziran'dan itibaren ayan beyan anlaşılacaktır."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş