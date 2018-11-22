Muharrem İnce: Teşkilatın önüne sandık konulsun, kazanırız



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşme başladı. İkili arasındaki görüşme 12.45 civarında sona erdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. İnce, görüşme sonrası önemli açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı. 'İstanbul adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren İnce, "250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım. Ama diğer türlü, 'Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim" ifadelerini kullandı. İnce, eğilim yoklamasının yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini de söyledi..Muharrem İnce görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kaygılarımı, bazı illerde gördüklerimi anlattım. Partimin yanında olduğumu söyledim. Var gücümüzle çalışacağımızı söyledim. 1989'da nasıl bütün belediyeleri aldıysak, bugün de bunun mümkün olduğunu söyledim. 89'da ne yapmıştık? Sayın Nurettin Sözen, tek adaydı, buna rağmen sandığa girmişti. Sandıktan çıkınca aday olmuştu. Bunu yapmamız gerektiğini söyledim. Ön seçim ya da aday yoklaması hakim gözetiminde yapılır. Seçime 45 gün kala yapılır. Buna gerek yoktur. Daha kolayı vardır, eğilim yoklaması. Hakime gerek yoktur. 130 gün varken bu yapılabilir. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Örgütü harekete geçirirsek, benim adayım bu derlerse başarılı oluruz. Genel Başkan düşüneceğini söyledi." dedi.

İstanbul adaylığı sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Muharrem İnce koltuk derdinde değildir. Partimin başarılı olmasını istiyorum. 250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım. Ama diğer türlü, gel aday ol denirse kesinlikle aday değilim. Örgütü arkasına alan adaylar çok güçlü olacak, başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Partinin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede yerel seçimlerin ele alınması öngörülüyor.

İnce'nin adı, İstanbul adaylığı için konuşulmuştu. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun duruma çok sıcak bakmadığı gelen kulis bilgileri arasında.

Muharrem İnce ise, İstanbul adaylığına kapıyı kapatmadı. İnce, İstanbul adayının parti üyelerinin önüne konulacak sandıkla belirlenmesi gerektiğini birçok kez dile getirdi. CHP ise, sandık önerisinin kabul görmediğini bildirmişti.