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'Nifak tohumu saçanlar amaçlarına ulaşamayacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, "Cumhur ittifakına fitne-fesat sokmak için her türlü yola başvurulmaktadır. Nifak tohumu saçanlar boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, asla amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.

'Nifak tohumu saçanlar amaçlarına ulaşamayacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, "Cumhur ittifakına fitne-fesat sokmak için her türlü yola başvurulmaktadır. Nifak tohumu saçanlar boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, asla amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 21:41
'Nifak tohumu saçanlar amaçlarına ulaşamayacak'

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "MHP'nin talepleri AKP'lileri bıktırdı" başlığıyla verilen haberin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığını ve tamamen uydurma olduğunu belirtti.

"Bizim için siyaset, ilkel çıkarların savaştığı, ilkesiz çıkarcıların yarıştığı, çarpık fikirlerin karşılaştığı kaotik bir alan değildir. Bizim için siyaset, ilk zorlukta nefesi tükenenlerin, ilk zaferde nefsi yükselenlerin merkezi ve meşgalesi hiç değildir." ifadesini kullanan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Siyaset, millete samimiyetle hizmetin, ülke ve ülkülere safiyetle hizmetkarlığın demokratik ve meşru bir fırsatıdır. Bizim yaptığımız da yapacağımız da budur. Cumhur ittifakına fitne-fesat sokmak için her türlü yola başvurulmaktadır. Nifak tohumu saçanlar boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Cumhur milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir. Cumhur ittifakı, Cumhuriyetin iradesidir. Cumhur ittifakı, milli bekanın nefesidir. Cumhur ittifakı, istikbalin sesi, milletin kendisidir. Cumhur ittifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. Hedefimiz lider ülke Türkiye'ye kavuşmak, ülkemize yönelik tehditleri sonsuza kadar bertaraf etmektir."

Muhabir: Ali Kemal Akan




Anahtar Kelimeler:
Politika
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