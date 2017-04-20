AGİT’ten oyların yeniden sayılması yönünde bir öneri geldi.16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği halk oylamasını birçok yetkilisiyle birlikte Türkiye'de gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT), "oylar yeniden sayılsın" önerisi geldi.
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Alman Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, "Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır" dedi.
Türk hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın işbirliğine yanaşmaması durumunda Türkiye´deki politik durumun kötüleşeceğini de öne sürdü.
"Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder" ifadelerini kullanan Michael Georg Link, Türkiye´nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGİT ile işbirliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
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