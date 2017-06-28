Ozan Arif hakkında Devlet Bahçeli'den suç duyurusu

Ülkücü camianın yakından tanıdığı ünlü aşık Ozan Arif ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki söz savaşı mahkemelik oluyor.'in son günlerde sosyal medyada yoğun olarak dolaşan şiiri yüzünden suç duyurusunda bulundu.MHP lideri Devlet Bahçeli, müzisyenhakkında kendisine yönelik hakaret içeren ifadeleri dolayısıyla avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, müzisyen Ozan Arif hakkında, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. MHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan duyuruda, Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'un basın açıklaması paylaşıldı.Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle, gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"