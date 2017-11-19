Perincek; Nato vatanımızı parçalamayı hedefliyor



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bilecik'te yaptığı konuşmada, "NATO bize bağımsızlık vermiyor, bağımsızlığımızı yok ediyor. NATO bizim vatanımızı parçalamak istiyor. NATO bizim ekonomimizi tahrip ediyor. Öyleyse çözüm Türkiye'nin bu dayatmadan kurtulmasıdır" dedi.

'nin Bilecik İl Başkanlığı tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vatan Savaşından Milli Hükümete Atatürk Devrimleri ve Çıkış Yolu' konulu konferansa katıldı. Perinçek konferansta yaptığı konuşmada NATO'yu eleştirerek şunları söyledi: "NATO bizi koruyan örgüt, NATO ülkeleri bizim müttefikimiz diye ezberletilmişti. Şimdi büyük hakikatle Türkiye karşı karşıya kaldı. NATO Atatürk'ü hedef tahtasına koydu. Alenen bütün dünyaya ilan etti.başlarında Amerika tabii, PKK'ya 4 bin TIR silah veren örgüt. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak silahı ABD yani NATO, PKK'ya veriyor. NATO silah ile bize tehdit yönelten bir örgüt. Türkiye'de darbeler yapan, kan döken, PKK gibi, IŞİD gibi FETÖ gibi terör örgütleri aracılığıyla bize silah doğrultan yer altı örgütüdür. Dönemin Fransa başbakanı demişti ki 'NATO bizi koruyan bir örgüt değil, NATO Amerika'nın Avrupa ülkelerini denetleme örgütü.' İşte 15 Temmuz gecesi biz bu örgüt ile tanıştık ve bir Türk-Amerikan savaşı oldu o gece. Ve o savaş hâlâ devam ediyor."

'NATO BAĞIMSIZLIĞIMIZI YOK EDİYOR'



Türkiye'nin artık bütün tecrübelerden sonra, bir karar sürecine geçtiğini belirten Perinçek, şunları kaydetti: "Bu süreç ne zaman başladı? Bu süreç Silivri duvarlarını yıkarak başladı. Türkiye NATO'nun zincirlerini Silivri'nin duvarlarını yıkarak kırdı. Arkasından Türkiye, Amerika'nın FETÖ darbesini ezdikten sonra bölünmeyi kabul etmedi. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'yı hendeklere gömdü ve NATO planlarını yerle bir ettik. Bu Vatan Partisi'nin programıdır. Artık Türkiye'de Amerika'nın iktidarları belirleyemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz.1968'lerden beri verdiğimiz mücadele açtı yolu bizlere. Vatan Partisi yıllardır Türkiye'ye Amerika'nın müttefikimiz olmadığını anlatıyor. Bunun için karar sürecinden söz ediyoruz. Silivri duvarının yıkılması bir karar, FETÖ' nün üzerine yürünmesi bir karar, PKK'nın hendeklere gömülmesi bir karar. NATO bize bağımsızlık vermiyor, bağımsızlığımızı yok ediyor. NATO bizim vatanımızı parçalamak istiyor. NATO bizim ekonomimizi tahrip ediyor. Öyleyse çözüm Türkiye'nin bu dayatmadan kurtulmasıdır."

ABD'nin Ortadoğu projesini gerçekleştirmek için savaş oyunları planladığını söyleyen Doğu Perinçek, "Atomu parçalayabilirsiniz ama Türkiye'yi parçalayamazsınız" diye konuştu.