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Politika:
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31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15

Putin imzaladı,yasaklar kalkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin imzaladı,yasaklar kalkıyor
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Putin imzaladı,yasaklar kalkıyor
   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.İmzalanan kararnameye göre, Türk vatandaşlarının Rusya Federasyonu’nda istihdam edilmelerine yönelik engel kaldırılırken, Türk şirketlerinin bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasak da iptal edildi.
   Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı seyahatler konusunda iki ülke arasında 2010'da yapılan anlaşmanın yenilenmesi için istişare talimatı verildiğinin belirtildiği kararnamede, Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının da kapsamının genişletildiği ve Türk havacılık personellerinin Rusya’ya vizesiz seyahat etmelerine yönelik engelin kaldırıldığı belirtildi.
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