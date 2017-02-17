17 Şubat 2017 Cuma 15:07

“Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda toplu açılış törenindeyaptığı konuşmada 'Böyle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan güzel ne olabilir ki. Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder' diye konuştu.