Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda toplu açılış törenindeyaptığı konuşmada 'Böyle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan güzel ne olabilir ki. Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder' diye konuştu.
Kahramanmaraş’ta toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan
“Bu şehrin insanları kendi iradeleriyle organize olmuş ve kendi bileklerinin hakkıyla düşmanı bundan 97 yıl önce 12 Şubat 1920’de bağırlarından söküp atmıştır. Sütçü İmam’ın attığı o ilk kurşunla Rıdvan Hoca’nın nefes vererek o harladığı hürriyet ateşini bayrağına ezanına yönelik her saldırıda tekrar yükseltmiştir. bugünde milletimize bir musibet gelirse buna en büyük tepki inanıyorum ki Kahramanmaraş’tan gelir. 15 Temmuz’da ülkemizin her köşesinde Sütçü İmam’dan bayrağı devralan Ede’ler Seymen’ler Dadaş’lar Gaggoş’lar kol geziyordu. Dün ülkemizi işgale gelen İngiliz’in Fransız’ın onların maşaları olan işbirlikçilerinin karşısına sadece yüreğimizle karşı çıkmıştık. Hiç merak etmeyin biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece Rabbimin huzurunda rükuda secdede eğiliriz. Kardeşlerim Kahramanmaraş'a eli boş gelmek olmaz dedik. Bugün burada 569 milyon lira bedeli olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. 16 Nisan'da evet dedikten sonra bu konu parlamentoda (idam) gündeme gelecektir. Parlamentodan geçmesi halinde bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. bir katili affetmek devletin yetkisinde değildir. Onu ancak onun varisleri affeder. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affeder. AB, Hans, George ne diyor? bunlar beni ilgilendirmiyor. Ahmet, Ayşe, Mehmet, Fatma ne diyor? Allah ne diyor beni bu ilgilendirir. Tarihi bir kararın arefesindeyiz. Aslında kökleri oldukça eskiye dayanan ancak Cumhuriyet döneminde de hiç bitmeyen yönetim sistemi arayışımız sonucunda yeni bir döneme gidiyoruz. Millet onayına dayalı Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Artık hükümeti doğrudan millet kuracak. Milli iradenin tecellisi üzerinde kara bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri inşallah tamamen kapanıyor. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Dünya değişti,Türkiye değişti, o zaman doğan çocuklar delikanlı oldu, şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar.”dedi.