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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:48

Referandum tarihi belli oldu

    Ak Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen son MKYK toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmesiyle referandum için 9 Nisan tarihi uygun görüldü.

Referandum tarihi belli oldu
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Referandum tarihi belli oldu
     Ak Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen son MKYK toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmesiyle referandum için 9 Nisan tarihi uygun görüldü.
   Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; Erdoğan’ın, anayasa değişikliğini önüne geldiği anda onaylayacağına ilişkin açıklaması dikkate alınarak yapılan planlama çerçevesinde, 21 Ocak’ta Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği kanununun Cumhurbaşkanlığı’na sevk ve Cumhurbaşkanı’nca onay sürecinin bu haftaya bırakılması benimsendi.
    Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, son dakikada sürpriz bir karar değişikliği olmazsa, Cumhurbaşkanı bu hafta kanunu onaylayacak, bu onay ile Resmi gazete’de yayım süreci 3 Şubat itibarıyla tamamlanmış olacak.    Anayasa değişikliğinin halkoylaması, kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. 
   Yapılan planlamaya göre bu çerçevede Türkiye 9 Nisan’da referandum için sandık başına gidecek. Halkoylamasında beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halkoylamasına katılanlar, üzerinde “tercih” yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, “evet” çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.
 
 
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