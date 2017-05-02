Resmen AKP'ye üye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 ay (2 yıl 9 ay) sonra AKP'ye katılım formunu imzalayarak resmen AKP üyesi oldu. Cumhurbaşkanı,Recep tayyip Erdoğan formu Başbakan Binali Yıldırım’a bizzat teslim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13:20’de AKP Genel Merkezi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın binaya girişi sırasında karşılamak için bekleyenler arasında ağlayanlar olduğu dikkat çekti. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Ardından toplantı başladı. Toplantıda önce Başbakan Binali Yıldırım sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın konuşmasından satırbaşları şöyle;