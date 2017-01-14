Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 20:38

Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

MHP'li Milletvekili eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Halen tedavi altında tutulan Hülya Sancaklı'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

MHP'li Milletvekili eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti.Tabancayla kendini vuran Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı ancak durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Milli Futbolcu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi akşam saatlerinde tabancayla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine Hülya Sancaklı’nın odasına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden, ambulans görevlileri, ağır yaralı olan Hülya Sancaklı’yı hastaneye götürdü. Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Hülya Sancaklı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayı Sancaklı’nın olayı öğrenir öğrenmez İstanbul’a geldiği belirtildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Hülya Sancaklı’nın kendisini vurmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de adreste, araştırma yaptı.   


BAŞBAKAN UÇAK TAHSİS ETTİ

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan Saffet Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.

MHP kaynakları, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye gitti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Saffet Sancaklı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Gökçek hastaneye kaldırılmadım   Gökçek hastaneye kaldırılmadım 
Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi? Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek...
TBMM Genel Kurulu'nda soykırım tartışması TBMM Genel Kurulu'nda soykırım tartışması
Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin
Erdoğan, Bahçeli gibi konuştu; Erken seçim Erdoğan, Bahçeli gibi konuştu; Erken seçim
Konuşmama kararı aldılar Konuşmama kararı aldılar
Yukarı Çık

 Gökçek hastaneye kaldırılmadım 
Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı haberine cevap verdi.

Haberi Oku