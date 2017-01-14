Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

MHP'li Milletvekili eski futbolcu'nın eşi intihar etti.Tabancayla kendini vuran Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı ancak durumunun ağır olduğu belirtiliyor.Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Milli Futbolcu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili’nın eşi akşam saatlerinde tabancayla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine Hülya Sancaklı’nın odasına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden, ambulans görevlileri, ağır yaralı olan Hülya Sancaklı’yı hastaneye götürdü. Beylikdüzü’ndeki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Hülya Sancaklı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayı Sancaklı’nın olayı öğrenir öğrenmez İstanbul’a geldiği belirtildi.İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Hülya Sancaklı’nın kendisini vurmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de adreste, araştırma yaptı.Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan Saffet Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.MHP kaynakları, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye gitti.