Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117124
ALTIN
168.327
DOLAR
3.9352
STERLİN
5.5498
EURO
4.8429
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı, İrlanda...
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını bildirdi.

22 Mart 2018 Perşembe 16:53
Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı

Sağlık Bakanlığı 70 bin personel için düğmeye bastı

TBMM -(AA) - Hatice Özdemir Tosun - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti. Sağlık Bakanlığının toplam 70 bin personel alacağı bildiriliyor.

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti.

Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı.

Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 22.03.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSağlık PersoneliSağlık Bakanı Ahmet Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır
Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren silahlı, silahsız İHA'lardır
Başbakan Yardımcısı Işık: İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek
Başbakan Yardımcısı Işık: İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek
"FETÖ'nün bütün kodları deşifre edilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüştü
Hurda araç teşviği 10 bin TL oldu, Elektrikli araçlara da MTV geliyor
Hurda araç teşviği 10 bin TL oldu, Elektrikli araçlara da MTV geliyor
Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz
Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz
CHP Sözcüsü Tezcan: Siyasetin görevi güzel bir gelecek yaratmaktır
CHP Sözcüsü Tezcan: Siyasetin görevi güzel bir gelecek yaratmaktır
Başbakan Yıldırım: 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk
Başbakan Yıldırım: 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim