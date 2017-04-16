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16 Nisan 2017 Pazar 21:40

Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık

TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, referandum sonrası yaptığı ilk değerlendirmede birlikte hareket ettikleri siyasi partilerden destek alamadıklarını söyledi.

Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık
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Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık


TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, evet oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş olan seçmenlerin olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Kendilerinden tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli evet oyunun gelmediğini görüyorum” dedi.

Şahin, seçim bölgesi Karabük’ten ulusal bir televizyon kanalına katıldığı canlı yayın programına katılarak halkoylaması sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, oy sayımlarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve şaibe olmadığı kanaatinde olduğunu ve CHP’nin yapacağı itirazların kendisine göre hiçbir karşılığı olmadığını söyledi. Evet oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş olan seçmenlerin olduğunu düşündüğünü belirten Şahin, “Tamamı değil ama çok önemli bölümün olduğunu düşünüyorum. Benim seçim bölgem Karabük’te 1 Kasım seçimlerinde yüzde 60.5 oy almıştık. Şuanda da yüzde 60.8 aldık. Yani Karabük’te 1 Kasım’da aldığımız oyların evet olarak sandığa yansıdı. Kendilerinden tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli evet oyunun gelmediğini görüyorum. Özellikle MHP’nin Karabük belediye başkanı, il başkanı ve teşkilat başkanları ile birlikte çalıştık halk oylamasında. Onlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler ama tabanlarından halk oylamasında gerekli desteğin gelmediğini görüyoruz. O da vatandaşlarımızın tercihi. Kimseyi suçlayamayız. Görünen şu ki bu halk oylamasının yüzde 51 ile kabul edildiği anlaşılıyor. Ülkemizin geleceği için hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. Nihayetinde demokrasilerde bir oy fazla çıktığında o oyun ifade ettiği sonuç kabul edilmiş anlamına geliyor. Bizim evet oyu beklentimiz bunun üstünde olması şeklindeydi. Biraz daha yukarıda oy bekliyordum. Halkımız milletimiz böyle bir irade ortaya koydular ona da saygı duyuyorum” ifadelerinde bulundu.
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Mehmet Ali ŞahinAk Parti
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