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Sarıgül CHP'den istifa etti: Şişli'den bağımsız aday

Yerel seçimler öncesi aday açıklamakta zorlanan CHP'de istifa haberi. Mustafa Sarıgül partisinden istifa ederek bağımsız olarak aday olabileceğini duyurdu.

Sarıgül CHP'den istifa etti: Şişli'den bağımsız aday

Yerel seçimler öncesi aday açıklamakta zorlanan CHP'de istifa haberi. Mustafa Sarıgül partisinden istifa ederek bağımsız olarak aday olabileceğini duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
Sarıgül CHP'den istifa etti: Şişli'den bağımsız aday

Sarıgül CHP'den istifa etti: Şişli'den bağımsız aday


Seçim 2019, Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken, CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan sorunlar partiyi zor durumda bırakıyor. 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa etti


31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa etti. Sarıgül yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum” dedi. 

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Sarıgül, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday olacağını da vurguladı.

Sarıgül yaptığı açıklamada, "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin yaklaştığı ve CHP'nin aday belirleyemediğini vurgulayan Sarıgül, "Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz için hayati önem taşıyan önümüzdeki yerel seçimler 2 ay sonra yapılacak. Neredeyse yarın! Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarımızı bile bir türlü belirleyemedik. Oysa yerel seçimler hayati önem taşır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Seçim 2019
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