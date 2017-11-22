Sarıgül yeniden meydanlarda; Şişli'de rant kokusu mu var?

Şişli belediyesi eski başkanlarından, Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine dikilen gökdelenlerin öncüsü, Şişli'de çok sayıda değerli arsanın yağmalanmasında önemli rol oynayan Mustafa Sarıgül, yeniden siyasete girmenin yollarını arıyor. Şişli'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde, rant çevrelerinin ilçede onlarca arsayı "Sarıgül projeleri"yle kapattığı dönemlerde partisi ile arası açılan, kendi adıyla etiketlenmiş bir yolsuzluk dosyasının da Kılıçdaroğlu'nun raflarında yer aldığı Mustafa Sarıgül, uzun bir aradan sonra Van'da ortaya çıktı. Sadece Ali Sami Yen projesi 11 işçinin canına mal olan korkunç bir yağma örneği olarak Türk siyaset tarihinde yerini alırken, Mustafa Sarıgül, bu projenin hayata geçmesi için aylarca TV kanallarında elinde renkli kartonlarla kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

BÖYLE GÖSTERDİ: Sarıgül, Torunlar GYO tarafından yapılan projeyi, aylarca kamuoyuna meydan projesi olarak gösterdi. destek istedi

BÖYLE VURDU; Ali Sami Yen stadyumunun olduğu alanı Şişlili vatandaşlara meydan projesi veren Sarıgül, bu beton canavarlarının gerçek mimarı değil mi?



6 YIL SONRA AKLINA VAN'DA YAPILAN ÖĞRETMENEVİ GELDİ



Van depreminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Şişli Belediyesi tarafından yaptırıldığı bildirilen öğretmenevinde ortaya çıkan Sarıgül, 2019 seçimlerine adaylığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Konuşmalarında siyasete tekrar gireceğinin de sinyallerini veren Sarıgül, "Ben yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Gerçekten hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını, bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız beni nerede görmek istiyorlarsa, ben o noktada hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANDIKTAN ÇIKTIKTAN SONRA ZİYARET SÖZÜ

Seçimlerde sandıktan çıkar çıkmaz ilk ziyaretini Van'a yapacağını da sözlerine ekleyen Sarıgül, "Van-Şişli Öğretmenevini; konferans salonları ve Van'daki yurttaşlarımızın toplumsal aktivitelerini yapabileceği bir noktaya kavuşturmak istiyorum. Keşke öğretmenlerimiz şehit olmasaydı da onların anısına bu olmasaydı, ama hatırlanmak da güzel bir şeydir" şeklinde konuştu.



İSTANBUL'DA ARSA KALMADI, BURADAN ADAY OLMAZ



Mustafa Sarıgül'ün yeniden siyasete geri döneceği yolundaki haberleri değerlendiren vatandaşlar "Hayret İstanbul'da Şişli'de peşkeş çekilecek arsa kaldı mı?" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.

Mustafa Sarıgül'ün Belediye Başkanlığı döneminde, bugün Trump Towers kulelerinin yükseldiği Kuştepeli gençlerin maç yaptığı iki toprak saha, Zincirlikuyu'da fakir vatandaşların oturduğu çok sayıda gece kondu, Şetat Kuleleri, Ali Sami Yen'in "Meydan Projesi" ile yağmalanması, Likör Fabrikası, bir kamu hizmeti olduğu için pek tartışılmayan, ancak sadece zengin çocuklarını eğitim gördüğü Bilgi Üniversitesi kampüsünün 2 TL bedelle yıllık kiraya verilmesi,

En az 500 milyon dolar değeri bulan 70 bin metrekarelik 9 gayrimenkulünün 30 yıllığına ve sadece 1 lira karşılığında, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Şişli Meslek Yüksekokulu’na kiralanması iddiaları,

KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER

Şişli Meslek Yüksekokulu’na devredildiği belirtilen gayrimenkuller şöyle:

1 Şişli Belediyesi’nin Esentepe Ortaköy Mahallesinde olan 18 katlı hizmet binası 6 bin 268 metre kare arsa üzerine kurulu ve 25 bin 355 metrekare kapalı alana sahip.

2 Maslak Ayazağa’da 5 bin 848 metrekare üzerindeki 11 katlı bina 30 bin 777 metrekare ve henüz inşaatı bile bitmedi.

3 Kaptanpaşa Mahallesi’nde 636 metrekare arsa üzerine kurulu 2447 metrekare kapalı alana sahip 6 katlı bina.

4 Ayazağa Mahallesi’nde 24 bin 328 metrekare arsa

5 Ayazağa Mahallesi’nde 19 bin 594 metrekare arsa

6 Ayazağa Mahallesi’nde 12 bin 944 metrekare arsa

7 Ayazağa Mahallesi’nde 3 bin 858 metrekare arsa,

8 Meşrutiyet Mahallesi’nde bin 673 metrekare arsa

9 Cumhuriyet Mahallesi’nde 118 metrekare Feriköy Hizmet Binaları.