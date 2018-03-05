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'Sektöre 140 milyar lira ödeme yapılacak'

Komisyon Sözcüsü Koçer, "Devreden KDV'lerin belirli bir program dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorun çözüme kavuşturulacak. Reel sektöre 140 milyar lira civarında bir ödeme yapılmış olacak." dedi.

'Sektöre 140 milyar lira ödeme yapılacak'

Komisyon Sözcüsü Koçer, "Devreden KDV'lerin belirli bir program dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorun çözüme kavuşturulacak. Reel sektöre 140 milyar lira civarında bir ödeme yapılmış olacak." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:17
'Sektöre 140 milyar lira ödeme yapılacak'

TBMM (AA) - Coşkun Ergül - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, devreden KDV'lerin belirli bir program dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorunun çözüme kavuşturulacağını belirterek, "Reel sektöre 140 milyar lira civarında bir ödeme yapılmış olacak." dedi.

Koçer, yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Tasarıyla, işletmelerin finansman yükünün ortadan kalkacağını ifade eden Koçer, kanun tasarısının yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyeceğini vurguladı.

Nejat Koçer, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak son bir ay içerisinde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu Tasarısı ile milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bazı vergi kanunlarında değişiklikleri içeren "torba tasarı"yı görüştüklerini anımsattı.

Yarın görüşülecek tasarının ise yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyen başka bir tasarı olduğunu ifade eden Koçer, tasarıyla, 33 yıllık KDV Kanununun değiştirileceğine işaret etti.

"KDV iadeleriyle ihracatçının eli güçlendirilecek"

Sözcü Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomimizdeki rolü ve önemi her geçen gün artan, küçük ve orta ölçekli işletmeler için can suyu niteliğinde, aynı zamanda KDV Kanunu bakımından bir reform niteliğinde olan tasarı; milyonlarca esnafı, üreticiyi ve işletmeyi ilgilendiriyor. Tasarıda yer alan Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine, teçhizat alımlarına uygulanacak KDV istisnası ile sanayi 4.0 hazırlıkları hızlanacak, yapılacak KDV iadeleri ile ihracatçımızın eli güçlendirilecek.

Devreden KDV'lerin belirli bir program dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorun çözüme kavuşturularak, reel sektöre 140 milyar lira civarında bir ödeme yapılmış olacak. Yapılacak düzenlemeyle, belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacak küçük işletmelerimizin KDV yükümlülüklerini yerine getirmeleri kolaylaşacak ve hasılat esaslı vergi sistemiyle üzerlerindeki vergi yükü hafifletilmiş olacak. Okul, yurt, yuva, ibadethane gibi yapıların inşasında söz konusu mal ve hizmetlere sağlanacak KDV istisnası ile hayır işleri desteklenmiş olacak."

Nejat Koçer, yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine sağlanacak KDV istisnasıyla da sağlık turizminin destekleneceğini vurguladı.

"İş dünyası ve STK'lar destekliyor"

Koçer, tasarının gündeme geldiği ilk andan itibaren ilgili kesimlerde büyük heyecan yarattığına değinerek, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarından (STK) yapılan açıklamaların, tasarının amacını destekler mahiyette olduğunu bildirdi.

"Bu olumlu reaksiyonun çok kısa bir sürede piyasalara yansıyacağına, ekonomimizi canlandıracağına inanıyorum." diyen Koçer, milletvekillerinin katkısı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşleriyle tasarının daha da olgunlaşarak, komisyon sürecinin bu hafta içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

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