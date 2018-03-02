Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

'Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." dedi.

'Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 16:29
'Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor'

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İsveç'te sokakta çocuklarıyla kalan sığınmacı kadının donarak ölmesine ilişkin, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali, hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." dedi.

Sokakta kalan sığınmacı kadın donarak öldü

İsveç'in güneyindeki Savsjö kentinde sığınma başvurusu kabul edilmeyen ve iki çocuğu ile sokakta kalan bir kadının aşırı soğuklar nedeniyle donarak hayatını kaybetmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uslu, Avrupa'da adeta insanlığın öldüğünü söyledi.

Avrupa'yı değerler merkezi olarak bildiklerini ama şimdi "çıkarlar merkezi" haline geldiğini gördüklerini vurgulayan Uslu, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali, hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." diye konuştu.

"Evet doğru doğuda insanlar ölüyor ama Avrupa'nın ortasında da insanlık ölüyor." diyen Uslu, bu yaşanan olayın ilk olmadığını daha önce de Fransa'da bulunan kamplarda kalan sığınmacıların soğuktan hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Avrupa'nın Türkiye'yi eleştirmesi akıl tutulmasıdır"

Uslu, şöyle devam etti:

"Şimdi bakıyoruz; İsveç'te bir anne iki çocuğuyla beraber sokağın ortasına bırakılıyor ve daha sonra anne hayatını kaybediyor. Bu 21. yüzyılda olmaması gereken bir olaydır. Kendini insan haklarının merkezi olarak kabul eden Avrupa'da olmaması gereken bir durumdur. Bunu kınıyor ve ayıplıyoruz. Bu süreç insanlık adına utanç duyulacak bir süreçtir.

Sığınmacılar ve mülteciler konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi eleştiriye tabi tutması da akıl tutulmasıdır. Türkiye, insani, vicdani ve hukuki görevini yerine getirmektedir. Bugün Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli vardır. Herhangi bir sorun olmadan yaşamaktadırlar. Kamplarımız dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık hizmetleri ve eğitime erişimle ilgili sonuçları görüyoruz. Bizi bu konuda hiç kimsenin eleştirmeye hakkı yoktur."

Uslu, Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki tavrının tamamen insani olduğunu dile getirerek, "Bu medeniyetimiz ve milletimizin özellikleri ile kültürel kodlarından kaynaklı bir tavırdır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek
Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek
CHP Grup Başkanvekili Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak
CHP Grup Başkanvekili Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 400 milyon dolar hedefini ortaya koyduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 400 milyon dolar hedefini ortaya koyduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'de FETÖ okullarının kapatılması çok çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'de FETÖ okullarının kapatılması çok çok önemli
DSP'de ittifak açıklaması istifa getirdi
DSP'de ittifak açıklaması istifa getirdi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 'sandık güvenliği' açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 'sandık güvenliği' açıklaması
CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'dan 'hasta tutuklu' iddiası
CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'dan 'hasta tutuklu' iddiası
CHP'deki tüzük değişikliği delegenin onayına sunulacak
CHP'deki tüzük değişikliği delegenin onayına sunulacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim