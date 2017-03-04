MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Konuşma sırasında Sinan Oğan'ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sinan Oğan, kendisine yönelik fiziksel bir saldırı olmadığını, şahsın sadece kürsüyü devirdiğini belirtti. Sinan Oğan, herhangi bir şikayette bulunmazken, şahsın gözaltına alınmadığı ifade edildi.
Sinan Ogan'a saldırı
MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı
MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Konuşma sırasında Sinan Oğan'ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sinan Oğan, kendisine yönelik fiziksel bir saldırı olmadığını, şahsın sadece kürsüyü devirdiğini belirtti. Sinan Oğan, herhangi bir şikayette bulunmazken, şahsın gözaltına alınmadığı ifade edildi.