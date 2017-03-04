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04 Mart 2017 Cumartesi 18:06

Sinan Ogan'a saldırı

 MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı

Sinan Ogan'a saldırı
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Sinan Ogan'a saldırı
   MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Konuşma sırasında Sinan Oğan'ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Sinan Oğan, kendisine yönelik fiziksel bir saldırı olmadığını, şahsın sadece kürsüyü devirdiğini belirtti. Sinan Oğan, herhangi bir şikayette bulunmazken, şahsın gözaltına alınmadığı ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler
Sinan OğanMHP
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