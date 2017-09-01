Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.684
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4486
EURO
4.0756
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
Son Dakika
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için tören

Milli Savunma Bakanı Canikli, teröristlerce öldürülen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un kanının yerde kalmayacağını belirterek "Kahramanımızın intikamını alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için tören

Milli Savunma Bakanı Canikli, teröristlerce öldürülen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un kanının yerde kalmayacağını belirterek "Kahramanımızın intikamını alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 13:57
Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için tören

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak'ın Uludere ilçesi PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldı.

Milletin, mübarek Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehidin acısını hep birlikte yaşadığını, kahraman korucunun sonsuzluğa uğurlandığını söyleyen Canikli, "Rabb'im şehadetini kabul eylesin, gerçek bir kahramandı. Ben tanışmamıştım, tanışma imkanım olmadı ama arkadaşlarından dinledim kahramanlıklarını, yiğitliğini. Bugüne kadar bu ülke için ne kadar fedakar çalışmalar yaptığını ve hizmet ettiğini arkadaşlarım gururla anlattılar." diye konuştu.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyen Canikli, şunları söyledi:

"Buradan kahraman Mehmet Paksoy kardeşimin ailesine seslenmek istiyorum, acınız hepimizin acısı, bütün milletimizin acısı. Bugün 80 milyon Türk milletinin her evladı, Türkiye'nin her yerinde bu acıyı sizinle paylaşıyor. Şunu da buradan Milli Savunma Bakanı olarak söylüyorum, kanı yerde kalmayacak, kahramanımızın intikamını alacağız Allah'ın izniyle. O hainleri bulacağız, hak ettikleri yere göndereceğiz. Kalleşçe saldırıyla şehit edildi, eğer erkekçe çıkabilmiş olsalardı karşısına o yiğidimiz onlara pabuç bırakmazdı kesinlikle. Onun için kalleşçe katlettiler kardeşimizi."

"Terör örgütü bir piyon"

Vatan topraklarının savunulması, korunması gerektiğinin altını çizen Canikli, şöyle devam etti:

"Terör örgütü bir piyon, taşeron. Terör örgütü özellikle bu topraklardan İslam'ı uzaklaştırmak, bu toprakları İslamsızlaştırmak isteyenlerin kullandığı bir taşerondur. İslam'la hiçbir alakası olmayan, tamamen Marksist ve Leninist ideolojiyi benimsemiş terör örgütü tarafından bütün bu katliamlar yapılmaktadır. Onlar adına taşeron olarak bu toprakları, bu milleti bölmek, bu toprakları parçalamak isteyen ülkeler adına ve ezanı, bayrağı buralardan uzaklaştırmak isteyen ülkeler adına taşeronluk yapmaktadır. Örgüt, gerçekten hain bir örgüttür. Başkalarına hizmet ediyor, başka ülkelerin hain emellerini gerçekleştirmek için bunları yapıyor yoksa örgütün bu topraklarla bu insanlarla hiçbir alakası yok. Bunu yıllardan beri biliyoruz. Rabbime hamd olsun başaramayacaklar, bu ezanları dindiremeyecekler Allah'ın izniyle. Bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek, bu millet kardeşçe yaşamaya devam edecek."

"Bu toprakları düşmana çiğnetmeyeceğiz"

Terör saldırılarına dikkat çeken Canikli, "Artık biliyoruz, eskiden gizli yapıyorlardı bunları ama bugün müttefik, dost olarak bildiğimiz ülkeler bu toprakların parçalanması için bu taşeron örgütlere her türlü desteği veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle bu toprakları hep birlikte koruyacağız. Bizim namus borcumuzdur 80 milyon olarak. Namerde, düşmana çiğnetmeyeceğiz bu toprakları. Bugüne kadar çiğneyemediler." dedi.

Türk milletinin, 80 milyon etnik unsuruyla esaret altına alınamayan sınırlı sayıda milletten olduğuna dikkat çeken Canikli, "Bundan sonra da o hain emellerine ulaşamayacaklar. Bu kararlılık, dirayet bu millette olduğu sürece gerekirse bedelini ödeyeceğiz, ödüyoruz zaten ama atalarımızdan özgür olarak devraldığımız bu toprakları torunlarımıza bağımsız bir ülke olarak teslim edeceğiz." mesajı verdi.

"Yiğidim gözün arkada kalmasın"

Şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Canikli, "Yiğidim gözün arkada kalmasın, inşallah sen Peygamberimize komşu olacak bir makama gidiyorsun, bizler de arkandan senin bugüne kadar uğraş verdiğin mücadeleyi devam ettireceğiz ve bu topraklara hiçbir şekilde düşmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Canikli, törenin yapıldığı 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelişinde şehit korucu Mehmet Paksoy'un annesi, eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Canikli, yapılan duanın ardından askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınan şehidin naaşına omuz verdi.

Törene, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ile garnizonda görevli personel katıldı. Bakan Canikli, törenin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

7 çocuğu bulunan şehit korucunun cenazesi Uludere'de toprağa verilecek.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, dün Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilmişti.

Muhabir: Sarp Özer

Anahtar Kelimeler:
Mehmet PaksoyMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: BM ve BMGK sadece güçlü ülkelerin çıkarlarını korumaktan vazgeçmeli
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: BM ve BMGK sadece güçlü ülkelerin çıkarlarını korumaktan vazgeçmeli
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Arakan bu bayrama gölge düşüren bir yer oldu
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Arakan bu bayrama gölge düşüren bir yer oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin
Kalkınma Bakanı Elvan: Bu bayram daha fazla kenetlenmemize vesile olsun
Kalkınma Bakanı Elvan: Bu bayram daha fazla kenetlenmemize vesile olsun
TBMM Başkanı Kahraman Rize'de: Maalesef haçlı seferleri devam ediyor
TBMM Başkanı Kahraman Rize'de: Maalesef haçlı seferleri devam ediyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayramın bizi birlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını diliyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bayramın bizi birlik ve huzur dolu günlere kavuşturmasını diliyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Siyasi partilerde bayramlaşma cumartesi günü
Siyasi partilerde bayramlaşma cumartesi günü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim