Siyasi partilerde bayramlaşma cumartesi günü

ANKARA (AA) - AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma 2 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, siyasi partilerle ve teşkilatla bayramlaşma programının bayramın ikinci günü yapılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan başkanlığındaki bayramlaşma kabul heyetinde, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Göka, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Özbey ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Rümeysa Kadak olacak.

AK Parti'yi sırasıyla CHP, MHP, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP ve DP ziyaret edecek.

Kurban Bayramı için AK Parti'de iki ayrı ziyaret heyeti oluşturuldu. CHP, HÜDA-PAR, BBP ve DP'yi, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğu, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Pınar Doğan Aksoy ile Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'dan oluşan heyet ziyarette bulunacak.

MHP, Saadet Partisi ve DSP'ye ziyareti ise AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Emel Anar ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan heyet gerçekleştirecek.

AK Parti'de teşkilatla bayramlaşma ise bayramın ikinci günü saat 13.30'da parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.



