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11 Şubat 2017 Cumartesi 16:17

Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı   

Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını örtbas eden eski İstihbarat Şube Müdürünün de bulunduğu 11 FETÖ'cü eski polis gözaltına alındı.

Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı   
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Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı   
   Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını örtbas eden eski İstihbarat Şube Müdürünün de bulunduğu 11 FETÖ'cü eski polis gözaltına alındı. Kayseri'de, Fetullahзı Terцr Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, meslekten ihraз edilen 11 polis gцzaltına alındı.
   Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen 17 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
   Sabah’ın haberine göre zanlılardan, aralarında BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D'nin de bulunduğu 11 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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