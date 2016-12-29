TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu yaptığı açıklamada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığı,yarın ameliyat olacağını belirtti.
Diğer yandan Meclis Başkanlığı da yaptığı açıklamada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Güven hastanesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Kahraman’ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga,Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’de eşlik ettiler.