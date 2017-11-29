TBMM Başkanı Kahraman, Mevlit Kandili'ni kutladı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mevlit Kandili'nin Türkiye'nin ve İslam aleminin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne vesile olmasını diledi.

Kahraman, Mevlit Gecesi nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1446. yılını idrak ediyoruz. Mazhar olduğu ilahi vahiy ile karanlığın aydınlığa, zulmün merhamete, dalaletin hidayete, nefretin şefkate, şirkin vahdete, haksızlığın adalete inkılap etmesine vesile olan Sevgili Peygamberimizi, salat ve dualar ile anıyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, "Bu gecenin memleketimizin ve İslam aleminin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kutlu geceyi idrak edecek bütün insanlığın Mevlit gecesini tebrik ediyor, bu vesileyle sağlık, afiyet ve barış dileklerimle nice mübarek gün ve gecelere hep birlikte erişmeyi niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Hüseyin Gazi Kaykı

