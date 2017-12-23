TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'a geldi

İSLAMABAD (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
TBMM Kahraman ile TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bazı milletvekilleri de İslamabad'a geldi.
Muhabir: İsmail Çimen