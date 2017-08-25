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TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Sadece Türkiye'de değil tüm inanç dünyasındaki kardeşlerimizin nice bayramlara kavuşmasını niyaz ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Sadece Türkiye'de değil tüm inanç dünyasındaki kardeşlerimizin nice bayramlara kavuşmasını niyaz ediyorum." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:35
TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Sadece Türkiye'de değil tüm inanç dünyasındaki kardeşlerimizin nice bayramlara kavuşmasını niyaz ediyorum." dedi.

Kahraman, Meclis personelinin bayram tebriklerini makamında kabul etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'yla birlikte Meclis personeliyle bayramlaşan Kahraman, personelin çocuklarıyla da bir süre sohbet etti ve çocuklara bayram harçlığı verdi.

Herkesin Kurban Bayramını kutlayan Kahraman, Türkiye'nin geçen yıl fırtınalı günler geçirdiğini ve nihayet huzurlu bir bayrama kavuşulduğunu ifade etti.

Bir daha böyle karanlık günler olmamasını temennisinde bulunan Kahraman, şunları kaydetti:

"Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun. Sadece Türkiye'de değil tüm inanç dünyasındaki kardeşlerimizin nice bayramlara kavuşmasını niyaz ediyorum. Türkiye gelişmekte olan, önder bir ülke. Gönül coğrafyamız bizden bayramların devamlı olduğu günlerde önderlik etmemizi bekliyor. İnşallah misyonumuza uygun noktalara ulaşacağız. Türkiye hür, demokratik sistemde, cumhuriyet sistemi içerisinde, insan haklarına, hak ve hürriyetlere saygılı bir ülke olarak geleceğin yıldızı parlamakta olan büyük ülkesidir. Geleceğin ileri derecedeki ülkelerden biri olacaktır. 'Mazimiz, geçmişimiz ve misyonumuz bize bunu emretmektedir' diyebiliriz, dünyanın beklentisi de budur, bizim hedefimiz de budur. Nice güzel günler, bayramlar dileğiyle aziz ve necip milletimizi TBMM adına, milletvekillerimiz adına saygıyla selamlıyorum."



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