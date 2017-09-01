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TBMM Başkanı Kahraman Rize'de: Maalesef haçlı seferleri devam ediyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Maalesef haçlı seferleri devam ediyor. İnsanlığın gözü önünde Arakan'da büyük ızdıraplar yaşanıyor. Acil müdahale edilmesi için temaslarımız sürüyor" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman Rize'de: Maalesef haçlı seferleri devam ediyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Maalesef haçlı seferleri devam ediyor. İnsanlığın gözü önünde Arakan'da büyük ızdıraplar yaşanıyor. Acil müdahale edilmesi için temaslarımız sürüyor" dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 10:23
TBMM Başkanı Kahraman Rize'de: Maalesef haçlı seferleri devam ediyor

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Maalesef haçlı seferleri devam ediyor. İnsanlığın gözü önünde Arakan'da büyük ızdıraplar yaşanıyor. Acil müdahale edilmesi için temaslarımız sürüyor." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Rize'ye gelen Kahraman, bayram namazını İkizdere ilçesindeki Tulumpınar köyü Yukarı Mahalle Camisi'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Kahraman, çocuklara harçlık dağıttı.

Kahraman, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların sevgi, bir araya geliş, kardeşlik, yardımlaşma ve neşe günleri olduğunu belirtti.

İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların bu neşenin tam manasıyla yaşanmasına mani olduğunu ifade eden Kahraman, "Cenabıhak bütün sıkıntıda olanlara kolaylıklar ihsan eylesin. Gönül coğrafyamıza, bütün İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Ülkemizin güzel günlere kavuşmasını, her günün bayram içinde geçmesini temenni ve niyaz ediyorum." diye konuştu.

Arakan ve diğeri sıkıntılı olan İslam ülkelerinin Türkiye'nin en büyük ızdıraplarından olduğuna değinen Kahraman, "Türkiye, sadece kendi coğrafyası içinde değil tarihten gelen misyonla bütün İslam alemi için kurtuluş yeri önder bir yerdir. İltica edilen bir yerdir. Kardeşlerimiz çok sıkıntıdadır. 'Mümin müminin kardeşidir' inancındayız. Orada zarar görenler de bizim kardeşlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz felaketini atlattığını anımsatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Eğer bu tahakkuk etseydi Türkiye aynı şekilde ızdıraplara sürüklenirdi. Maalesef haçlı seferleri devam ediyor. İnsanlığın gözü önünde Arakan'da büyük ızdıraplar yaşanıyor. Acil müdahale edilmesi için temaslarımız sürüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanımız, topyekün milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz Arakan mevzusunda hepimiz aynı görüş içinde bu ızdırabın dinmesi için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler burada diğer meselelerde olduğu gibi sınıfta kaldı."

Kahraman, dünya barışını korumak için kurulmuş bir teşkilatın, "beş kişinin tasarrufunda ve herhangi bir şekilde meselelere müdahale edemeyen bir yapıya sahip" olduğunu vurguladı.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bize bu hadiseler şuur vermelidir. Bangladeş ile komşu Arakan. Fakat Bangladeş bizim dörtte bir yüzölçümümüzde ve iki misli nüfusumuzda. Sıkıntıları var. Sıkışık bir coğrafya içerisinde ızdıraplar var. Cenabıhak her şeye kadir. Ben inanıyorum ki bu ızdıraplar sona erecektir. Gelişmemiz devam ettikçe, gücümüz arttıkça, Türkiye her tarafa elini uzattıkça sıkıntıların üstesinden gelecektir. Dua eder ve dileriz ki Türkiye bu ve benzeri durumlarda önderlerini yapmakta devam etsin ve edecektir inşallah."

Kahraman, konuşmaların ardından aile mezarlığını ziyaret ederek Kur'an okudu.

Anahtar Kelimeler:
(TBMM) Başkanı İsmail KahramanRizeTürkiye
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