Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 01:33

TBMM Genel Kurulu'nda soykırım tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ermeni soykırımı iddiaları tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda soykırım tartışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
TBMM Genel Kurulu'nda soykırım tartışması


Anayasa değişikliği teklifi 11. Madde görüşmeleri devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili Garo Paylan, 11. Madde üzerinde HDP Grubu adına konuştu.

Paylan, kurumların güçlendiğinde Türkiye’nin huzur bulduğunu ifade etti. Paylan, tek adam diktatörlüklerinde, darbeler zamanın fakirleştiklerini belirterek, Ermeni toplumunun ilk anayasayı Ermeni nizamnamesi ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Paylan, Ermeni, Yahudi Rum Süryani halkının soykırımlar ile yok edildiğini iddia ederek, “Bir zamanlar yüzde 40’tık, bugün binde biriz. Başımıza bir şey geldi ki, binde biriz. Ermeni halkı başına ne geldiğini biliyor. Ben atamın, babamın başına ne geldiğini biliyorum. Geçmişten ders çıkararak bakalım” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’a ‘sözlerinizi düzeltin‘ şeklinde uyardı. Daha sonra Paylan’ın konuşmasını devam ettirmesi üzerine Aydın, “Bu milleti yaralayıcı sözler kullanmayınız. Kaba ve yaralayıcı sözler kullanmayınız” şeklinde tekrar uyardı.

AK Partili milletvekilleri sıralara vurdular.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan etmesin
Erdoğan, Bahçeli gibi konuştu; Erken seçim Erdoğan, Bahçeli gibi konuştu; Erken seçim
Konuşmama kararı aldılar Konuşmama kararı aldılar
Bahçeli'den vekillere seçim şantajı: Anayasa geçmezse TBMM yenilenmeli Bahçeli'den vekillere seçim şantajı: Anayasa...
Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip dalgası gerekli Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip dalgası...
MHP’den bir istifa daha MHP’den bir istifa daha
Yukarı Çık

Cumhurbaşkanları, muhaliflerini düşman ilan...
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve...

Haberi Oku