Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:28

Theresa May Türkiye’ye geldi

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Theresa May Türkiye'ye geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Theresa May Türkiye’ye geldi
   İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.İngiltere Başbakanı Theresa  May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
  Daha sonra Başbakan Binalı Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Ziyaretin ana gündeminin ticaret ve güvenlik olması bekleniyor.
Theresa May, dün Washington ziyareti ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İngiltere Başbakanı Theresa May
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Referandum tarihi belli oldu Referandum tarihi belli oldu
Erdoğan Twitter'da dünya liderleri arasında 6.cı oldu Erdoğan Twitter'da dünya liderleri arasında...
 Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması  Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması
 İnsanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhu ile özdeş hale gelir     İnsanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhu ile...
18 mart'ta ilk kazmayı vurmak istiyoruz 18 mart'ta ilk kazmayı vurmak istiyoruz
Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli olsun" Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli...
Yukarı Çık

Referandum tarihi belli oldu
    Ak Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen...

Haberi Oku