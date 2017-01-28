Theresa May Türkiye’ye geldi

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
Daha sonra Başbakan Binalı Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Ziyaretin ana gündeminin ticaret ve güvenlik olması bekleniyor.
Theresa May, dün Washington ziyareti ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.