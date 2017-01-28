Theresa May Türkiye’ye geldi

İngiltere Başbakanı, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanıtarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.Daha sonra Başbakantarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Ziyaretin ana gündeminin ticaret ve güvenlik olması bekleniyor.TheresaMay, dün Washington ziyareti ile ABD Başkanıile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.

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