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'Türkiye artık eski Türkiye değil'

TBMM Başkanvekili Aydın, "Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye." dedi.

'Türkiye artık eski Türkiye değil'

TBMM Başkanvekili Aydın, "Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 23:19
'Türkiye artık eski Türkiye değil'

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatınca ilçedeki otelde düzenlenen "Yatırım, Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, hem sınırlarını hem de bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerini korumak adına bölgede kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlenmesindeki amacın terör örgütlerini yok etmek olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Amacımız, Afrin'de terörist unsurlarını imha etmekti. Bizim Afrin'deki tek karış toprakta gözümüz yok. Afrin, Suriyelilerindir. Türkiye'ye göç eden mazlumların yeniden güven içinde kendi yurtlarına dönmeleri için Afrin'i terör örgütlerinden temizledik. Nasıl ki Bab ve Cerablus'u terör örgütlerinden temizlediysek yine Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e barış ve huzur götürüyoruz.

Yarın ihtiyaç duyduğumuz anda İdlib, Menbiç ve Sincar'da da Afrin'de yaptığımız mücadelenin aynısını yaparız. Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye. Asıl olan Türkiye'nin menfaatleridir. Bu anlamda da gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Aydın, AK Parti Milletvekilleri Salih Fırat, Adnan Boynukara ve İbrahim Halil Fırat ile Belören beldesindeki Belören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Muhabir: Emin Tezerdi

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Politika
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