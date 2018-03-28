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'Türkiye aynı zamanda NATO'nun sınırlarını temizliyor'

Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti eski milletvekili Erkan, "Türkiye, Suriye'de sadece kendi sınırlarını terör örgütlerinden temizlemiyor, aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını da temizliyor ve savunuyor" dedi.

'Türkiye aynı zamanda NATO'nun sınırlarını temizliyor'

Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti eski milletvekili Erkan, "Türkiye, Suriye'de sadece kendi sınırlarını terör örgütlerinden temizlemiyor, aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını da temizliyor ve savunuyor" dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:23
'Türkiye aynı zamanda NATO'nun sınırlarını temizliyor'

BURDUR (AA) - Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti eski milletvekili Mustafa Erkan, "Türkiye, Suriye'de sadece kendi sınırlarını terör örgütlerinden temizlemiyor, aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını da temizliyor ve savunuyor, bunu bilmelerini istiyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'dan sorumlu özel danışmanı olan Erkan, Burdur'un Altınyayla ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay Almanya'da hükümet olmadığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu süreçte travma yaşadığını ve değişik partilerle koalisyon görüşmeleri sonucu Sosyal Demokratlar ile yeni hükümeti kurabildiğini belirtti.

Şansölye Merkel'e yeni hükümeti kurması dolayısıyla tebriklerini ileten Erkan, "Türkiye ile olan eski dostluğumuza geri dönelim diye teklifte bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Almanya arasında son yıllarda yaşanan tatsızlıkların artık geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Erkan, "Birbirimize bağlıyız, tarihten gelen dostumuzu, sevgimizi yeniden alevlendirelim. Bu konuda ümitliyim, umarım Alman arkadaşlarımız da bu daveti kabul eder ve birbirimize olan saygıyı, sevgiyi tekrardan tesis ederiz." diye konuştu.

"Terör Avrupa'da boy göstermeye başladı"

Erkan, Almanya'da terör örgütüne destek veren bölücü grupların ayaklandığını, terörün Almanya'da ve Avrupa'da boy göstermeye başladığına değinerek, şöyle konuştu:

"Alman siyasetinden arkadaşlarım da Alman kurumları da artık bunların ne olduğunu, hangi hedefleri takip ettiklerini gördü. Umarım ki yeni Alman hükümeti ve Alman İçişleri Bakanı bu kişilere artık hukukun en sert cevabını verir. Almanya'ya sığınan, bölücü terör örgütüne destek veren kişilere en sert cevabı gösterir. Bunları artık sokaklardan temizler."

"Türkler, Almanların vazgeçilmez bir parçası"

Almanya'da yeni hükümetin kurulduğunu, Heiko Maas'ın yeni Dışişleri Bakanı olduğunu anımsatan Erkan, şöyle devam etti:

"Sayın Şansölye Merkel, son dönemi olduğunu biliyor ve Almanya siyasetinde de artık bu konuşuluyor, tartışılıyor. Ümit ederim ki Merkel hanım, Türkiye'ye bakışını değiştirir ve Türkiye ile olan kırgınlıklarını artık bitirir. Türkiye ile eskisi gibi çalışmalarını sürdürmek için elinden geleni yapar. Yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas da sayılan sevilen tecrübeli bir siyaset adamı. Umarım o da Türkiye ile çalışma çabasına önem gösterir. Biliyorsunuz Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon Türk kökenli vatandaşımız yaşıyor ve Almanya'da bizim insanlarımız çok önemli seviyelere geldi. Almanya'nın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bunu da artık Almanların kabul etmesini istiyoruz ve bekliyoruz."

Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı terör örgütlerine karşı başlattığını, bunu her platformda Avrupa'da anlattıklarını belirten Erkan, Afrin'e yapılan operasyonda Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini kaydetti.

Erkan, "Bunu da Avrupalılar ve hele hele Almanlar çok iyi biliyor. Türkiye, Suriye'de sadece kendi sınırlarını terör örgütlerinden temizlemiyor, aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını da temizliyor ve savunuyor, bunu bilmelerini istiyorum. Almanya'da gündeme gelen bu konu gerçekten çok üzücüydü. Bazı Alman siyasetçiler yine eski söylemlerine dönmeye başlıyor. Türkiye'nin içişlerine karışmaya hobi edindiler, artık bunlardan da vazgeçin. Türkiye'nin içişlerine karışmayı bir tarafa bırakın. Türkiye'de ne oluyor, ne yaşanıyor bunu Türklerden daha iyi bilen olamaz. Hele hele Berlin'de siyaset yapan kişiler lütfen Türkiye'nin içişlerine karışmasın." diye konuştu.

Muhabir: Bilal Altıok

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBurdurMustafa ErkanPolitika
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