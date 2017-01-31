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31 Ocak 2017 Salı 15:08

Türkiye bu anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu davranılmış olur,

 TBMM'de Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Türkiye bu anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu davranılmış olur,
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Türkiye bu anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu davranılmış olur,
   TBMM'de Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. 
   Baykal,  ‘Türkiye bu anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu davranılmış olur, çok doğru davranılmış olur. Bunu yapanları kutlarım’ diye konuştu.“Kimsenin alacağı kararı baskı altına almak, sıkıntıya sokmak istemem. Sonuç önemlidir” diyen Baykal, “Böyle bir gelişme olmaz da imzalanmazsa, referandum yapılmazsa, Türkiye bu anayasa zorlamasına maruz bırakılmazsa, çok sorumlu davranılmış olur, çok doğru davranılmış olur. Bunu yapanları kutlarım. Bu kararı alanları yürekten kutlarım. Keşke böyle bir karar alsalar. Köprüden önce son çıkış demiştim, şimdi görülüyor ki köprüden önceki son çıkış değil, bu asıl köprüden önceki son çıkışmış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence çok iyi olur, çok doğrusunu yapmış olur” değerlendirmelerinde bulundu.
    İktidar cephesinin CHP'yi HDP, PKK ve diğer terör örgütleriyle aynı safta gösterdiği sorusuna Baykal, “Bu kampanyayı iktidarın söz konusu olan teklifin özünü, içeriğini anlatarak, onu savunarak, onun Türkiye için yararlarını göstererek götürmeyeceği, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bir suçlama, bir karalama kampanyasıyla; haklı haksız ayırt etmeden suçlayarak, itham ederek, anlamsız karalamalar yaparak geçiştirmeye niyetli olduğunu gösteriyor. Bundan üzüntü duyuyorum. Haksızdır bunlar. Yani her siyasi partin kendi kimliği var. Tarihi ortada, durumu ortada, CHP'yi uydurma gerekçelerle suçlamak, suçlayanların halka anlatacakları bir davalarının olmadığını ortaya koyuyor. Onlar bakımından düşündürücüdür. Savunun kendinizi. Tasarıyı savunun, onu bunu karalamayın. Teklifinizi savunun. Bunun Türkiye için niye hayırlı olduğunu anlatın. Bulamıyorlar, anlatamıyorlar, söyleyecek laf yok. Çünkü yanlış. Vazgeçin canım bu yanlıştan. Kendinizi de kurtarın Türkiye'yi de kurtarın” cevabını verdi. 
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Deniz BaykalChp
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