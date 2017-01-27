   Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'in tvitter hesabı üzerinde yer alan habere göre yaptığı açıklamada “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her adımı atacağız” dedi.

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