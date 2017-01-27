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27 Ocak 2017 Cuma 13:45

 Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'in tvitter hesabı üzerinde yer alan habere göre yaptığı açıklamada “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her adımı atacağız” dedi.

 Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması
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   Türkiye'den flaş Yunanistan açıklaması
   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'in tvitter hesabı üzerinde yer alan habere göre yaptığı açıklamada “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her adımı atacağız” dedi.
   Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ‘nün darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, şunları ifade etti: “Yunan yargısının tavrı, suçluların cezasız kalmasına yol açmaktadır. Yunanistan maalesef darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düştü.” Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın darbeci askerler ile ilgili verdiği karara net tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her adımı atacağız” dedi.
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Anahtar Kelimeler
DışişleriMevlüt çavuşoğluYunanistan
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