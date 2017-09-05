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Türkiye Myanmar'ı APA'nın gündemine taşıdı

Türkiye, APA Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısı'nda, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumunu gündeme getirdi.

Türkiye Myanmar'ı APA'nın gündemine taşıdı

Türkiye, APA Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısı'nda, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumunu gündeme getirdi.

05 Eylül 2017 Salı 22:03
Türkiye Myanmar'ı APA'nın gündemine taşıdı

TBMM (AA) - TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Butan'ın başkenti Thimpu'da 31 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısı'na, APA Türk Grubu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.

Toplantıya Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan, Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Kuveyt, Laos, Nepal, Pakistan, Rusya, Suriye, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam olmak üzere, 20 Asya ülkesinin temsilcileri iştirak etti.

Toplantıda söz alan Kayatürk, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yapılan kötü ve insanlık dışı muameleyi kınadı ve bu konunun toplantının gündemine alınmasını istedi. Kayatürk, Myanmar'da yaşanan dram hususunda APA üye ülkelerinin sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Myanmar konulu taslak metni gündeme alındı

Toplantının ikinci gününde "İnsani felaket eşiğindeki Suriye, Irak ve Yemen'e İnsani Yardım" konulu taslak karar görüşülürken, Kayatürk, bu ülkelerin yanına bir de Myanmar'ın eklenmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, Rusya ile Budist olan diğer bazı ülkeler bu duruma itiraz etti. Türk heyeti, oylama yapılması konusunda ısrarcı olunca, Myanmar'ın adının da başlıkta yer alması oy çokluğuyla kabul edildi. Taslak metnin içeriği de buna göre şekillendirildi.

Türkiye'nin sunduğu Myanmar konulu yeni bir taslak metnin de APA Siyasi İşler Komitesi toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınmasında üye ülkeler arasında uzlaşma sağlandı.

Taslak metinler, 20-25 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak 10. Genel Kurul'da onaylanacak.

Muhabir: Alp Özden

Anahtar Kelimeler:
Arakan MüslümanlarıMyanmarTürkiye
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