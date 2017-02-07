Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa değişikliği ile ilgili olarak konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Anayasa Değişikliğine yönelik konuşmasında,” Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenlerle beraber hareket edenlerle hiç bir zaman bizim fikri birlikteliğimizin olması mümkün değil” dedi.
Etiyopya ile 439 milyon dolar olan ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan’ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:” Etiyopya bizler için anlamı ve önemi büyük köklü gönül bağımız olan bir Afrika ülkesidir. Afrika’da ki en önemli stratejik ortaklarımızdan biridir. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Stratejik coğrafi konumu Afrika kıtasını ilgilendiren meselelerde üstlendiği sorumluluklarla gerçekten çok önemli roller oynuyor. Kıtada dünyanın adeta merkez hareket noktasıdır. Etiyopya’nın kıta ile işbirliğimizin geliştirilmesinde Türkiye’ye yol arkadaşlığı yapmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerde birçok farklı alanda benzer görüşler taşıdığımıza şahit olduk. İşbirliğimiz geliştirmek konusunda her iki tarafta da güçlü bir irade olduğunu gördüm. Şu noktayı da ifade etmek istiyorum, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bizlere desteğini ve dayanışmasını ilk açıklayan ülkelerden biridir. Etiyopya FETÖ’nün cani yüzünü insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi, gören dostlarımızdandır. Bu konuda el birliği içerisinde gereken adımları atıyoruz. Ülkemizin Afrika’daki 6 milyar dolarlık yatırımlarının 2. 5 milyar dolardan fazlası Etiyopya’da bulunuyor. İkili ticaret hacmimiz 439 milyon dolar. Bugün hedef belirledik, ilk etapta bunu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini çok kısa zamanda başlatacağız. Yap, işlet , devret. Kamu özel ortaklığı gibi modeller vasıtasıyla kazan temelli ortaklıklara imza atabileceğimize inanıyorum. Hidroelektrik santraller konusunda ciddi bir deneyimimiz var. Etiyopya su kaynakları konusunda ciddi bir potansiyele sahip hidroelektrikler noktasında Etiyopya ciddi bir enerji kaynağına sahip olma fırsatını Türk girişimcilerle paylaşabilir.”
Sözcü