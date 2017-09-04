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'Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine ulaşamayacak'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak." dedi.

'Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine ulaşamayacak'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:34
'Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine ulaşamayacak'

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni adli yılın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Adaletin temel insani hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım, hükümetin, adalet ve kalkınma hayalleri ile bir gelecek inşa etmek isteyen milletin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği yenilik ve atılımlarla ülkeye yepyeni ufuklar kazandırdığını belirtti.

Yıldırım, adalet olmadan kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve demokratikleşme olmadan hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Bu düşünceden hareketle 15 yıllık iktidarları süresince hem hukuk alanında tarihi öneme sahip birçok reformun gerçekleşmesine hem de adalet teşkilatının fiziki altyapısının iyileşmesine büyük önem verdiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İhtiyaç ve talepler istikametinde yeni reformlar yapmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisine yönelik her çalışma milletimizin huzur ve refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için atılmış adımlardır. İnanıyorum ki adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun eksiksiz tecellisi için atılan adımlar büyüdükçe, ülkemiz daima, dünyanın saygın ve güçlü ülkeleri arasında yer alacaktır. Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır.

Bu düşüncelerle, yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri başta olmak üzere, adaletin tesisi için ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan bütün yargı mensuplarına selam ve saygılarımı iletiyorum."

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
2017-2018 Adli Yıl AçılışıBaşbakan YıldırımTürkiye
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