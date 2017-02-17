17 Şubat 2017 Cuma 08:38

Ülkücüler yarın Ankara'da buluşuyor:Milliyetçiler Hayır diyecek

Ankara yarın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. MHP tabanı hem Devlet Bahçeli yönetimini uyaracak, hem de Anayasa oylamasında Hayır diyecek olan diğer siyasi partilerle ortak deklerasyon yayınlayacak.