Ülkücüler yarın Ankara'da buluşuyor:Milliyetçiler Hayır diyecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin dışladığı ülkücü taban yarın Ankara'da muhalefet partilerinin de verdiği destekle Hayır için buluşuyor.
MHP Genel Başkan adaylığı yüzünden Bahçeli'nin hışmına uğrayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener, Sinan Oğan'ın çağrısı üzerine yarın Ankara'da buluşacak olan Milliyetçi Hareket Partisi tabanına Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, HEPAR Yurt Partisi de destek veriyor.
Dev buluşmaya Temel Karamollaoğlu, Osman Pamukoğlu, Sadettin Tantan'ın da katılacağı öğrenildi.