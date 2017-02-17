Politika:
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17 Şubat 2017 Cuma 08:38

Ülkücüler yarın Ankara'da buluşuyor:Milliyetçiler Hayır diyecek

Ankara yarın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. MHP tabanı hem Devlet Bahçeli yönetimini uyaracak, hem de Anayasa oylamasında Hayır diyecek olan diğer siyasi partilerle ortak deklerasyon yayınlayacak.

Ülkücüler yarın Ankara'da buluşuyor:Milliyetçiler Hayır diyecek
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Ülkücüler yarın Ankara'da buluşuyor:Milliyetçiler Hayır diyecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin dışladığı ülkücü taban yarın Ankara'da muhalefet partilerinin de verdiği destekle Hayır için buluşuyor.

MHP Genel Başkan adaylığı yüzünden Bahçeli'nin hışmına uğrayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener, Sinan Oğan'ın çağrısı üzerine yarın Ankara'da buluşacak olan Milliyetçi Hareket Partisi tabanına Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, HEPAR Yurt Partisi de destek veriyor.

Dev buluşmaya Temel Karamollaoğlu, Osman Pamukoğlu, Sadettin Tantan'ın da katılacağı öğrenildi.
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