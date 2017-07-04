Ümit Özdağ; Yeni parti çalışmaları başladı

YENİ PARTİ OLUŞUMU

, yeni siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek, "Yeni bir partiden bahsediyorum. Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız." dedi.Dün Meral Akşener ile bir düğünde görüştükleri ve çıkışta yapılan kısa açıklamada yeni siyasi oluşumun sinyallerinin verildiğinin hatırlatılması üzerine Ümit Özdağ, bir süreden beri bu yönde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Özdağ, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyorum. Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız." diye konuştu.Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege'de gerçekleşen Yunan tacizinin yeni bir safhaya ulaştığını belirterek, adaları işgal eden, Türk hava ve deniz sahasını ihlal eden Yunan saldırganlığının bir Türk gemisini uluslararası sularda vurmasıyla yeni bir boyuta taşıdığını kaydetti.