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25 Ocak 2017 Çarşamba 07:31

Ünlülerin "Evet" kampanyası

Ünlülerin 'Evet' kampanyası
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Ünlülerin "Evet" kampanyası
   Ünlü isimler Twitter'dan Anayasa değişiklik teklifine referandumda "Evet" deme kampanyası başlattı. Kampanyaya ilk stardı ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen  verdi. Rıdvan Dilmen yayınladığı bir video ile referandumda evet diyeceğini açıkladı.Rıdavan Dilmen aynı viedo da Arda Turan'a oyunu sordu ve videoyu Arda Turan'ı etiketleyerek Twitter hesabından paylaştı.Ardından, sırasıyla Arda evet oyu vereceğini açıklayıp, Burak Yılmaz'a; Burak Yılmaz, Murat Boz'a; Murat Boz, Abdülkadir Karagöz'e; Abdülkadir Karagöz, Ersin Düzen'e; Ersin Düzen de Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak, referandumda oylarının ne olacağını açıklamaya davet etti. Kampanya bir anda popüler oldu. Twitter'da '#BenDeVarım' tagıyla 'evet challenge' başladı ve Melih Gökçek'e kadar uzandı. Melih Gökçek oyunun evet olacağını açıklayıp, Ahmet Çakar'a, Ahmet Çakarda Fatih Terim'e refrandumdaki oyunu sordu.
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