AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti. AKP’li Başkan Yardımcısının bu sözleri tüm Türkiye’de büyük tepki çekmişti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Erdem’in sözleri üzerine Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını açıklamıştı. Erdem kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle il başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.
Ve istifa etti
AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti.
AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti. AKP’li Başkan Yardımcısının bu sözleri tüm Türkiye’de büyük tepki çekmişti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Erdem’in sözleri üzerine Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını açıklamıştı. Erdem kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle il başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.