Politika:
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16 Şubat 2017 Perşembe 15:09

Ve istifa etti

 AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti.

Ve istifa etti
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Ve istifa etti

 AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti. AKP’li Başkan Yardımcısının bu sözleri tüm Türkiye’de büyük tepki çekmişti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Erdem’in sözleri üzerine Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını açıklamıştı. Erdem kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle il başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.
 
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Anahtar Kelimeler
Ozan ErdemAKP Manisa İl Başkan Yardımcısı
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