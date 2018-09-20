Yargıtay'dan Enis Berberoğlu için önemli karar; Serbest bırakılmalı

Yargıtay, Enis Berberoğlu'na, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Kararda, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası onanırken, Milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

Yargıtay, CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na, MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verdi. Enis Berberoğlu, kararın ardından 19.15'te tahliye edildi.

AVUKATLAR DURDURMA İSTEMİŞTİ

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etti ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Daire bu talebi "dosyanın esas incelemesi aşamasında karara bağlayacağım" diyerek 20 Temmuz’da reddetti. Bu karara yapılan itiraz ise 17. Ceza Dairesi'nce yerinde bulunmadı.

CEZA ONANDI AMA İNFAZ DURDURULDU

16. Ceza Dairesi beklenen esas incelemesini yaptı. Daire, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 hapis cezasını onadı. Milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

MECLİS'TE OKUNURSA VEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR

Berberoğlu bu karar sonrası cezaevinden tahliye edilecek. Ancak kesinleşen cezanın Meclis Genel Kurulu’nda okunması halinde Berberoğlu'nun milletvekilliği düşecek. Berberoğlu kalan cezasını çekmek iüzere yeniden cezaevine gönderilecek.

Süreç şu şekilde işleyecek;

Yargıtay'ın onama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılık, Anayasa hükmü uyarınca Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazıyı Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Bu yazı Bakanlık'tan, Cumhurbaşkanlığı'na buradan da TBMM’ye sunulacak. Anayasa'nın 84. maddesine göre, Berberoğlu'nun kesin hüküm giydiğine dair Yargıtay kararı hakkındaki tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda okunması halinde milletvekilliği düşecek.