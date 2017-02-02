Yıldıım ve Merkel'den önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.
Görüşme sonunda ortak basın toplantısı düzenleyen iki başbakanın açıklamaları şöyle;
İlk sözü Başbakan Binali Yıldırım aldı.Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle;
"Güvenlik ve ekonomi olmak üzere ikili münasebetleri ileriye nasıl taşırız bunları konuşma fırsatımız oldu. AB adayı ülke olmamız nedeniyle birlik ve ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, 2016 Mart'ın da yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileriye gidilmesi için neler yapılabilir bunları değerlendirme fırsatı bulduk"
"Dünya demokrasi tarihinde eşine az rastlanan tanklara toplara uçaklara, füzelere karşı bedenini ortaya koyup ülkesini savunan kahraman şehitlerimizin va gazilerimizin bir milletin başarısından bahsediyoruz. Alçak örgüt maalesef çok büyük tahribat bıraktı. Onların zararlarını ortadan kaldıracak tedbirleri de elimizden geldiğince alıyoruz. Uygulamalarla ilgili şikayetler kulağımıza geliyor. Bu kadar büyük bir olayın yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu darbe girişiminde hata olabilir. Ancak bir kasıt söz konusu olamaz. Başından beri söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız.Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir. Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimiz hayati öneme sahiptir. Suriye'de, Irak'ta DEAŞ'a karşı verdiğimiz amansız mücadelede Almanya'nın yaptığı katkılar önemlidir. Bunu takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Amacımız terörün yok olduğu, ilişkilerimizin her alanda geliştiği bir ortamı oluşturmak.Sayın Şansцlye Merkel ve heyetinize hoşgeldiniz diyorum. Ziyaretinizin başarılı olması dileklerini ifade ediyorum"
Başbakan Binali yıldırım’dan sonra söz alan Almanya Başbakanı Merkel konuşmasının satır başları şöyle;"Sayın Başbakan bu tür ayrıntılı bir görüşmede bu zor dönemlerde bulunabildiğimiz için çok mutlu oldum. TBMM'yi gezerken darbe teşebbüsünün yarattığı tahribatı görme fırsatını elde ettim. Halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm.Terör tehditini ele aldık.Demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak'ta da peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz. Türkiye'yi destekliyoruz. Burada büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz. Almanya'da PKK terцr örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımızla bu konuda temas halinde olmayı sürdürecekler.Darbe teşebbüsünden sonra bazı sıkıntılar yaşandı ekonomi alanında. Alman yatırımcıların yasal bir güven iзinde olmaları iзin daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. Burada gelen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda ve Türkiye bize kanıtlar verdiğinde emniyet teşkilatlarımız bunları görüşmeli. Uzun yıllar boyunca Diyanet tarafından gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Orada yaşayan Türk insanlarının bu kişilerle işbirliği halinde olmaları gerekiyor.Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün AB için önemli bir konu. Irak'taki gelişmeleri de ele aldık. Destekleyerek çözümlerin bulunması gerekiyor. Halep'teki korkunç olaylardan sonra bir barış durumu var. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Böyle zor dönemlerde görüş alışverişinde bulunmalıyız. Birbirimizin tutumlarını bilmeliyiz. Almanya'da yaşayan зok sayıda Türk insan nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var."