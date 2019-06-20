Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94158
ALTIN
257.627
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3434
EURO
6.5197

YSK, İstanbul seçimlerinde 67 bin seçmeni sakıncalı buldu

Türkiye'nin merakla beklediği İBB Belediye Başkanlığı seçimlerine 3 gün kala Yüksek Seçim Kurulu 68 bin kişinin oy kullanamayacağını açıkladı.

YSK, İstanbul seçimlerinde 67 bin seçmeni sakıncalı buldu

Türkiye'nin merakla beklediği İBB Belediye Başkanlığı seçimlerine 3 gün kala Yüksek Seçim Kurulu 68 bin kişinin oy kullanamayacağını açıkladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:02
YSK, İstanbul seçimlerinde 67 bin seçmeni sakıncalı buldu

YSK, İstanbul seçimlerinde 67 bin seçmeni sakıncalı buldu

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım'ın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi YSK'dan önemli karar. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.


İstanbul'da seçmen pazar günü tekrar sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü seçmen listesine son şeklini verdi. Tekrar seçim olduğu için yeni seçmen kaydı olmadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yine 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bunların; 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek. Yeni seçmen kaydı olmadı ancak oy kullanamayacaklar yeniden tespit edildi.

Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 33 bin 775 kişi asker olduğu için, 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için, 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için, 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için, yine 359 kişi vatandaşlıktan çıktığı için seçimde oy kullanamayacak.

LDP | Bizim yerimize Sisi'yi seçimlere sokan YSK'yı kınıyoruz
LDP | Bizim yerimize Sisi'yi seçimlere sokan YSK'yı kınıyoruz
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
YSK kararına YSK temsilcileri sert tepki gösterdi
YSK kararına YSK temsilcileri sert tepki gösterdi
YSK'nın İstanbul kararına kimler karşı çıktı
YSK'nın İstanbul kararına kimler karşı çıktı
YSK sitesi çöktü, başkan Güven'den seçmen listesi açıklaması
YSK sitesi çöktü, başkan Güven'den seçmen listesi açıklaması
Erdoğan istedi YSK CHP'yi kınadı
Erdoğan istedi YSK CHP'yi kınadı
Piyasalarda bugün, YSK kararı Doları tetikledi 
Piyasalarda bugün, YSK kararı Doları tetikledi 
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıCumhur IttifakıYSKSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli | 16 Haziran'dan itibaren TV izlemeyeceğim
Devlet Bahçeli | 16 Haziran'dan itibaren TV izlemeyeceğim
Karadeniz gezisinde İmamoğlu'na VIP ambargosu
Karadeniz gezisinde İmamoğlu'na VIP ambargosu
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
Devlet Bahçeli | 23 Haziran'da ABD şaşkına dönmeli
Devlet Bahçeli | 23 Haziran'da ABD şaşkına dönmeli
İmamoğlu | Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim
İmamoğlu | Onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
Mini yerel seçim sonuçları belli oldu
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
İstanbul seçimlerini kim kazanır? Son anketler
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım
Ekrem İmamoğlu, 3 kez dinledim ama anlamadım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort