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YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Yüksek Seçim Kurulunun teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Yüksek Seçim Kurulunun teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

21 Kasım 2017 Salı 17:00
YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Yüksek Seçim Kurulunun teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

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PolitikaTbmmYSK
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