YSK yetkilerine tırpan 

Seçim öncesi televizyon kanallarına serbestlik geliyor.Eskiden seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcilerine eşit yer verilmesi gerekiyordu.Hükümet, referandum öncesinde, kampanya dönemlerinde parti temsilcilerine söz hakkı tanımadığı ve YSK ilkelerine aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle ceza alan özel televizyon kanallarını rahatlatacak düzenleme getiriyor. Düzenleme ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) özellikle seçim dönemlerinde belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğu kalkacak. Yani kanallar istemedikleri siyasi liderlere hiç söz hakkı tanıyamayabilecek.
298 Sayılı Seçim Yasası gereğince YSK'nın özel televizyon kanallarına yönelik denetim yapması ortadan kalkacak. Özel televizyonlar da bu dönemlerde, genel yayın ilkelerine göre sadece RTÜK tarafından denetlenecek. Özel televizyon kanallarının daha önce verilen cezaların silinmesi yönünde de kulis yaptıkları, bu uygulamanın kaldırılmasını RTÜK'ün de talep ettiği öğrenildi. RTÜK'ün cezalı TV kanallarına cezalı oldukları saatler için belgesel yayınlama zorunluluğu bulunduğu, bu belgeselleri dışarıya hazırlatan RTÜK'ün de yüksek maliyetlerden şikâyetçi olduğu belirtiliyor.