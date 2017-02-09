Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 08:07

YSK yetkilerine tırpan 

Seçim öncesi televizyon kanallarına serbestlik geliyor

YSK yetkilerine tırpan 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
YSK yetkilerine tırpan 
Seçim öncesi televizyon kanallarına serbestlik geliyor.Eskiden seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcilerine eşit yer verilmesi gerekiyordu.Hükümet, referandum öncesinde, kampanya dönemlerinde parti temsilcilerine söz hakkı tanımadığı ve YSK ilkelerine aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle ceza alan özel televizyon kanallarını rahatlatacak düzenleme getiriyor. Düzenleme ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) özellikle seçim dönemlerinde belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğu kalkacak. Yani kanallar istemedikleri siyasi liderlere hiç söz hakkı tanıyamayabilecek.
298 Sayılı Seçim Yasası gereğince YSK'nın özel televizyon kanallarına yönelik denetim yapması ortadan kalkacak. Özel televizyonlar da bu dönemlerde, genel yayın ilkelerine göre sadece RTÜK tarafından denetlenecek. Özel televizyon kanallarının daha önce verilen cezaların silinmesi yönünde de kulis yaptıkları, bu uygulamanın kaldırılmasını RTÜK'ün de talep ettiği öğrenildi. RTÜK'ün cezalı TV kanallarına cezalı oldukları saatler için belgesel yayınlama zorunluluğu bulunduğu, bu belgeselleri dışarıya hazırlatan RTÜK'ün de yüksek maliyetlerden şikâyetçi olduğu belirtiliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
TelevizyonYSK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Benimle pazarlık etme" Cumhurbaşkanı Erdoğan "Benimle pazarlık etme"
Leyla Zana serbest bırakıldı Leyla Zana serbest bırakıldı
Leyla Zana gözaltına alındı Leyla Zana gözaltına alındı
İki lider telefonla görüştü İki lider telefonla görüştü
Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir
Yukarı Çık

Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi...
CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi

Haberi Oku