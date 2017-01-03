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03 Ocak 2017 Salı 13:51

Zıhlı araç tahsis edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Baibakanlık tarafından zıhlı araç tahsis edildi.

Zıhlı araç tahsis edildi
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Zıhlı araç tahsis edildi
   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Baibakanlık tarafından zıhlı araç tahsis edildi.
   Başbakan Binali Yıldırım’ın Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği belirtilmişti.
   Yaşanan bu gelişme üzerine Başbakanlık tarafından CHP liderine zıhlı araç tahsis edildi.Bilindiği gibi 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin gezisi sırasında konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda 1 er şehit olmuş,2 astsubay da yaralanmıştır.O zamanda CHP liderine zıhlı araç verilmek istenmiş ancak Kılıçdaroğlu kabul etmemişti.
   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tahsis edilen aracın CHP'nin garajına getirildiği ve birkaç gün içersinde hazır olacağı belirtildi.
 
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Anahtar Kelimeler
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluZıhlı Araç
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