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10 kişiden biri uykusuz: Uyumuyoruz

Prof. Dr. Fuat Özgen, "Dünyada ve Türkiye'de yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 10'u, yani 10 kişiden 1'i uykusuzluk çekiyor." dedi.

10 kişiden biri uykusuz: Uyumuyoruz

Prof. Dr. Fuat Özgen, "Dünyada ve Türkiye'de yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 10'u, yani 10 kişiden 1'i uykusuzluk çekiyor." dedi.

16 Mart 2018 Cuma 11:40
10 kişiden biri uykusuz: Uyumuyoruz

10 kişiden biri uykusuz: Uyumuyoruz

ANTALYA (AA) - Dünya Uyku Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, uykunun insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ve uyku sorununun gündüz hissedildiğini söyledi.

Özgen, "İnsomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyku sorunudur. Uyku hastalığı uyanıklıkta belli olur. Uyanıkken kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve uyku ile ilgili sorununuz varsa hekime başvurmanız gerekiyor." diye konuştu.

Özgen, dünyada ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda toplumun yüzde 10'unun, yani 10 kişiden birinin uykusuzluk çektiğini vurguladı.

Günde 7-8 saat uyku

Uykunun, insan vücudunun dengesini sağlayan, fizyolojik ve davranışsal süreçlerin kompleks karışımından oluşan en önemli işlevlerden biri kabul edildiğini belirten Özgen, uyku süresinin, bebeklik döneminde günün büyük bölümünü oluştururken, erişkinlerde gerekli olan uyku süresinin kişiye göre değişmekle birlikte günde ortalama 7-8 saat olduğunu dile getirdi.

Daha sağlıklı uyku uygulamalarının, yaş ve bireysel ihtiyaca göre uyku için yeterli bir fırsat, iyi uyku kalitesi ve güvenliğine elverişli bir ortam sağlanmasını içerdiğini belirten Özgen, daha sağlıklı bir uyku için şu önerilerde bulundu:

"Her gün düzenli olarak uygun saatte yatağa girin ve uyuyun. Sabahları vakitlice ve mümkün olduğunca aynı saatlerde kalkın. Eğer gün içinde uyuma alışkanlığınız varsa süresi 45 dakikadan daha uzun olmasın. Yatağa girmeden en az 4 saat önce alkol almaktan ve sigara içmekten sakının. Yatağa girmeden en az 6 saat önce kahve, çay, soda ve hatta çikolata gibi kafeinli gıdalar yiyip içmekten sakının. Yatağa girmeden en az 4 saat önce ağır, baharatlı, çok şekerli gıdalar almaktan sakının. Hafif bir atıştırma kabul edilebilir. Her gün düzenli egzersiz yapın ama hemen yatağa gitmeden önce değil. Yatmak için rahat, kullanışlı yataklar seçin. Kendiniz için en uygun ve rahat bir oda ısısı ayarlayın ve odanızın havalanması iyi olsun. Odanızı mümkün olduğunca gürültüyü ve ışığı engelleyebilecek malzemelerle döşeyin. Yatağınızı uyumak için kullanın, yatakta iş yapmayın, eğlence için kullanmayın (bilgisayar, televizyon….)"

Çocuklarda uyku

Çocukların fiziksel ve mental gelişimi için de sağlıklı bir uykunun çok önemli olduğunu vurgulayan Özgen, sağlıklı çocuklarda uyku süresinin yaşa göre değiştiğini söyledi.

Özgen, "Gereken uyku 3-12 ayda 14 -15 saat, 1-3 yaşta 12-14 saat, 3-5 yaşta 11- 13 saat, 6-12 yaşta 10 -11 saat, 12-18 yaşta 8,5- 9,5 saattir. Çocukta sağlıklı bir uyku için öncelikle vücudun sirkadiyen ritmine uygun (ışık ve karanlığa göre ayarlanmış) uyku alışkanlığı olmalıdır. Çocuklar için her gün düzenli bir uyku saati olmalı ve yatak odasında uyumaları gereklidir." diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.03.2018 08:56
Anahtar Kelimeler:
UykuTürkiyeTürk Uyku Tıbbi DerneğiProf. Dr. Fuat Özgen
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