112 Acil sınırları aştı, vatandaşımızı Türkiye'ye getirdi

ROMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

AMBULANS GİDİP, GETİRDİ

Bin 200 kilometre yaptılar, 2 ülke aştılar

“Allah devletimize, milletimize zeval vermesin”

Türkiye sınırlarından bin 200 KM uzakta, arada iki ayrı ülkenin bulunduğu Romanya'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı TIR şoförü için, Edirne'den yola çıkan sağlık ekibi hastayı alarak Türkiye'ye döndü. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bu tür vakıalar için tecrübeli bir sağlık ekibinin günün her anında hazır tutulduğunu açıkladı.Romanya'nın başkenti Bükreş'te kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan TIR şoförü Rüstem Işık, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istemesi üzerine Edirne'den giden sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi.Türkiye'den kullandığı TIR ile 20 gün önce çıkış yapan 73 yaşındaki, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir garajda, kalp krizi geçirdi. Bükreş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, hastanede gözlerini açtığında, içerisinde para olan cüzdanının çalındığını öğrendi. Tedavisi 20 gündür Romanya'da devam eden Işık, Türk Konsolosluğu'na ulaşıp, tedavisinin Türkiye'de sürmesini istedi.Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla'ı Türkiye'ye getirmek için bugün sabah saatlerinde bir sağlık ekibi gönderdi. Aralarında'nın da bulunduğu ekip, ambulansla toplam bin kilometre yaparak, saat 23.00 sıralarında Işık'ı Türkiye'ye getirdi. Rüstem Işık, Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.Uluslararası bir ekip kurduklarını belirten Dr. Kaşıkçı, "Balkan çoğrafyasından aldığımız 18'nci hastamız. Hastamızın sağlık durumu şu an orta düzeyde. İleri tetkik hocalarımız tarafından tedavisi için hastanemize getirildi. Hastamız yasalar gereği, kendi vatandaşımıza sahip çıkmak adına görevimizi yapıyoruz. Hastamız bizi görünce çok sevindi, yüzündeki o sevinci gördük ve biz de çok mutlu olduk" dedi.Yunanistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra Balkan ülkelerini de kapsayan 18’inci uluslararası sevki gerçekleştirmek ve Türk tırcısının nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü yanında hissetmesini sağlamak için sağlık ekiplerinin, bin kilometre mesafe ve 2 ülke geçerek sevki başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.veile ambulans şoförü’tan oluşan heyetin, Bükreş’e giderek, kimsesi olmayan tır sürücüsü Rüstem Işık’ın kaldığı hastaneden, başarılı bir şekilde Türk ambulansına alındığını ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Servisi’ne naklinin yapıldığını dile getirdi.Türk sağlık ekibini karşısında görünce göz yaşlarına hakim olamadığını öğrenilen 73 yaşındaki tır şoförü Rüstem Işık da Edirne’ye sevki tamamlandıktan sonra Anavatana dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye'mizin sağlık sistemindeki büyük gelişimini yakından görüyoruz ve farkımızın da giderek açıldığı gerçeğini paylaşmak istiyorum. Türk sağlıkçılarımıza gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsunlar, sesimi duydular ve beni yapayalnız koymadılar” dedi.