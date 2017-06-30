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Sağlık:
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30 Haziran 2017 Cuma 09:45

112 Acil sınırları aştı, vatandaşımızı Türkiye'ye getirdi

Ekmek parası için 73 yaşında direksiyon sallayan Rüstem Işık adlı vatandaş, Romanya'da kullandığı TIR'ın içinde kalp krizi geçirdi. Bu ülkede sağlığına bir türlü kavuşamayan, cüzdanı da kriz sırasında çalınan Rüstem Işık 112 Acil İlk Yardım ekipleri tarafından Türkiye'ye getirildi.

112 Acil sınırları aştı, vatandaşımızı Türkiye'ye getirdi
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112 Acil sınırları aştı, vatandaşımızı Türkiye'ye getirdi

Türkiye sınırlarından bin 200 KM uzakta, arada iki ayrı ülkenin bulunduğu Romanya'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı TIR şoförü için, Edirne'den yola çıkan sağlık ekibi hastayı alarak Türkiye'ye döndü. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bu tür vakıalar için tecrübeli bir sağlık ekibinin günün her anında hazır tutulduğunu açıkladı.

ROMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan TIR şoförü Rüstem Işık, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istemesi üzerine Edirne'den giden sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi.

Türkiye'den kullandığı TIR ile 20 gün önce çıkış yapan 73 yaşındaki Rüstem Işık, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir garajda, kalp krizi geçirdi. Bükreş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, hastanede gözlerini açtığında, içerisinde para olan cüzdanının çalındığını öğrendi. Tedavisi 20 gündür Romanya'da devam eden Işık, Türk Konsolosluğu'na ulaşıp, tedavisinin Türkiye'de sürmesini istedi.

AMBULANS GİDİP, GETİRDİ

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Rüstem Işık'ı Türkiye'ye getirmek için bugün sabah saatlerinde bir sağlık ekibi gönderdi. Aralarında Edirne İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nihal Kaşıkçı'nın da bulunduğu ekip, ambulansla toplam bin kilometre yaparak, saat 23.00 sıralarında Işık'ı Türkiye'ye getirdi. Rüstem Işık, Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Uluslararası bir ekip kurduklarını belirten Dr. Kaşıkçı, "Balkan çoğrafyasından aldığımız 18'nci hastamız. Hastamızın sağlık durumu şu an orta düzeyde. İleri tetkik hocalarımız tarafından tedavisi için hastanemize getirildi. Hastamız yasalar gereği, kendi vatandaşımıza sahip çıkmak adına görevimizi yapıyoruz. Hastamız bizi görünce çok sevindi, yüzündeki o sevinci gördük ve biz de çok mutlu olduk" dedi.

Bin 200 kilometre yaptılar, 2 ülke aştılar

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, Yunanistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra Balkan ülkelerini de kapsayan 18’inci uluslararası sevki gerçekleştirmek ve Türk tırcısının nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü yanında hissetmesini sağlamak için sağlık ekiplerinin, bin kilometre mesafe ve 2 ülke geçerek sevki başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kişioğlu, Dr. Nihal Kaşıkçı, Acil Tıp Teknisyeni Habibe Ayluayan ve Şenol Acar ile ambulans şoförü Yılmaz Çavuş’tan oluşan heyetin, Bükreş’e giderek, kimsesi olmayan tır sürücüsü Rüstem Işık’ın kaldığı hastaneden, başarılı bir şekilde Türk ambulansına alındığını ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Servisi’ne naklinin yapıldığını dile getirdi.

“Allah devletimize, milletimize zeval vermesin”

Türk sağlık ekibini karşısında görünce göz yaşlarına hakim olamadığını öğrenilen 73 yaşındaki tır şoförü Rüstem Işık da Edirne’ye sevki tamamlandıktan sonra Anavatana dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye'mizin sağlık sistemindeki büyük gelişimini yakından görüyoruz ve farkımızın da giderek açıldığı gerçeğini paylaşmak istiyorum. Türk sağlıkçılarımıza gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsunlar, sesimi duydular ve beni yapayalnız koymadılar” dedi.
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