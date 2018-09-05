Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
92695
ALTIN
256.563
DOLAR
6.6769
STERLİN
8.5531
EURO
7.7362
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet...
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir...
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız...
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Aestheticstanbul2018, 3 gün içerisinde 30'dan fazla canlı cerrahiye imza attı

Alanında dünya çapında isim yapmış ve aralarında dünya yıldızlarının ve politikacılarının estetikçisi olarak bilinen 17 estetik cerrah, İstanbul'a geldi

Aestheticstanbul2018, 3 gün içerisinde 30'dan fazla canlı cerrahiye imza attı

Alanında dünya çapında isim yapmış ve aralarında dünya yıldızlarının ve politikacılarının estetikçisi olarak bilinen 17 estetik cerrah, İstanbul'a geldi

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:50
Aestheticstanbul2018, 3 gün içerisinde 30'dan fazla canlı cerrahiye imza attı

Aestheticstanbul2018, 3 gün içerisinde 30'dan fazla canlı cerrahiye imza attı

Alanında dünya çapında isim yapmış ve aralarında dünya yıldızlarının ve politikacılarının estetikçisi olarak bilinen 17 estetik cerrah, İstanbul'a gelerek, Estetik International Sağlık Grubu ev sahipliğinde muhteşem bir Sempozyuma imza attılar. 3 gün içerisinde toplam 21 seansta birbirinden farklı 30'u aşkın estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirdiler. Bu haliyle ve yoğun program sebebiyle de dünyada bir ilke imza atmış oldular.

Sempozyum alanına, ameliyathanelerden canlı olarak aktarılan operasyonlar, tıp öğrencileri ve katılımcı estetik cerrahlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cerrahileri yapan doktorlar aynı zamanda konuyu ve yaptıklarını anlatırken, salonda bulunan katılımcılar soru sorma imkanı yakaladılar.

Estetik cerrahileri yapan dünyaca ünlü doktorların isimleri şu şekilde: Dr. Enzo Citarella, Dr. Amjad Al Yousef, Dr. Steve Cohen, Dr. Angelo Trivisono, Dr. Ahmad Saad, Dr. Giovanni Botti, Dr. Gürsel Turgut, Dr. Beatriz Nicaretta, Dr. Aris Sterodimas, Dr. Constantin Stan, Dr. Luiz Toledo, Dr. Luiz Haroldo Pereira, Dr. Renato Calabria, Dr. Enzo Citarella, Dr. Pietro Gentile ve Estetik International Sağlık Grubu Kurucusu Dr. Bülent Cihantimur

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 
Okula giden çocuklara mutlaka ceviz yedirin 
Şarbondan korunmak için, bu uyarılara kulak verin!
Şarbondan korunmak için, bu uyarılara kulak verin!
Depresyona karşı harakete geçin
Depresyona karşı harakete geçin
Gözdeki ani ışık parlamalarına dikkat
Gözdeki ani ışık parlamalarına dikkat
Uzmanından yaşlanmayı durduran öneriler
Uzmanından yaşlanmayı durduran öneriler
Diş sıkma, diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi
Diş sıkma, diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi
Şarbon nedir? Şarbon hastalığının belirtileri
Şarbon nedir? Şarbon hastalığının belirtileri
Melanom tedavisi için yeni ilaç
Melanom tedavisi için yeni ilaç

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim