Aestheticstanbul2018, 3 gün içerisinde 30'dan fazla canlı cerrahiye imza attı

Alanında dünya çapında isim yapmış ve aralarında dünya yıldızlarının ve politikacılarının estetikçisi olarak bilinen 17 estetik cerrah, İstanbul'a gelerek, Estetik International Sağlık Grubu ev sahipliğinde muhteşem bir Sempozyuma imza attılar. 3 gün içerisinde toplam 21 seansta birbirinden farklı 30'u aşkın estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirdiler. Bu haliyle ve yoğun program sebebiyle de dünyada bir ilke imza atmış oldular.

Sempozyum alanına, ameliyathanelerden canlı olarak aktarılan operasyonlar, tıp öğrencileri ve katılımcı estetik cerrahlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cerrahileri yapan doktorlar aynı zamanda konuyu ve yaptıklarını anlatırken, salonda bulunan katılımcılar soru sorma imkanı yakaladılar.

Estetik cerrahileri yapan dünyaca ünlü doktorların isimleri şu şekilde: Dr. Enzo Citarella, Dr. Amjad Al Yousef, Dr. Steve Cohen, Dr. Angelo Trivisono, Dr. Ahmad Saad, Dr. Giovanni Botti, Dr. Gürsel Turgut, Dr. Beatriz Nicaretta, Dr. Aris Sterodimas, Dr. Constantin Stan, Dr. Luiz Toledo, Dr. Luiz Haroldo Pereira, Dr. Renato Calabria, Dr. Enzo Citarella, Dr. Pietro Gentile ve Estetik International Sağlık Grubu Kurucusu Dr. Bülent Cihantimur