Akif Manaf; Yoga bir spordur, olimpiyatlara girebilir



Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf geçtiğimiz hafta katıldığı bir TV programında Yoga gerçeğini anlattı ve Uluslararası Olimpik Komite nezdinde Yoganın olimpiyatlara katılacak bir spor dalı olarak kabul edilmesi sürecine ilişkin bilgi verdi!

Geçtiğimiz hafta bir TV programına konuk olan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, Yoganın olimpiyatlara katılması konusunda 2016’dan bu yana girişimlerinin olduğunu, temmuz ayında İsviçre Lozan’da Uluslararası Olimpik Komite ile gelişen görüşmelerde “Yoga bir spordur, olimpiyatlara girebilir” konusunda görüş birliğine vardıklarını anlattı.

“Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, Uluslararası Olimpik komite bir spor dalında bir temsilciyi kabul ediyor ve bu spor dalında bütün çalışmaları onlarla yürütüyor, bizim kurduğumuz Türkiye temelli Uluslararası Yoga Federasyonu’nu da (UYF) dünyada Yoga sporunun tek temsilcisi olarak kabul ettiler. Bu çok önemli” dedi.

Ayrıca olimpik komitenin bir yan kurumu GAISF (Global Association of International Sports Federations) de Olimpik Komite’ye, o spor branşıyla ilgili hazırlıklar yapıyor, bu seneler sürüyor ama önemli olan Olimpik Komite’yi ‘evet Yoga bir spordur Olimpiyatlara girebilir’ diye ikna ettik” dedi.

Uluslararası Yoga Federasyonu’nun faaliyetlerini ise “Yoga sporunun dünyada tanınması ve uygulanması ile ilgileniyor, Orijinal Yoga Sistemi (OYS) eğitimleri veriyor, okullar, dernekler, federasyonlar açıyor; amacımız böylece Yogayı olimpiyatlara taşımak, herkesi de Yoga yapmaya teşvik etmek, faydalandırmak” dedi.



Yoganın bir uzakdoğu kültürü olmadığını, bir zamanlar dünyanın her tarafında uygulandığı açıklamaları üzerinde özellikle duran UYF Başkanı, “Yoga hareketlerini, duruşlarını bütün sporlarda görebilirsiniz, hatta Yoga tüm sporların Anası ve Atasıdır şeklinde açıklamalarımız var. Bu nedenle amacımız spor olarak Yogayı tam şekillendirmek ve olimpiyatlara taşımak çünkü sporun zirvesinde Uluslararası Olimpik Komite var. Çabalarımızla Yoga ülkemizde de Spor Bakanlığı’nın nezdine girdi. Bu nedenlerle Yogayı spor formatına soktuk ve yarışmalar başlattık” dedi. Programa Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi de konuk oldu.

